Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Agronegócio

Comércio & Commodities

Soja: China antecipa compras com Argentina e Uruguai e pode levar 10 mi t em 2025/26

Adriano Hany

Navio graneleiro carregando soja, com bandeiras da China, Argentina e Uruguai ao fundo.
China antecipa compras de soja na Argentina e no Uruguai e pode levar 10 mi t em 2025/26. Foto: Gerada por IA

A China estaria antecipando compras para o ciclo 2025/26 na Argentina e no Uruguai. Pode demandar cerca de 10 milhões de toneladas no período. Este valor é mais que o dobro da média anual somada desses dois fornecedores. De acordo com traders citados no programa, aproximadamente 2,5 milhões de toneladas já estariam reservadas para embarques entre setembro e maio. Há tendência de aumento desse volume nos próximos meses.

Historicamente, a China adquire algo em torno de 4,5 milhões de toneladas por ano ao somar Argentina (cerca de 3,3 mi t) e Uruguai (1,2 mi t). Esta é a média dos últimos cinco anos. Se o número de 10 milhões se confirmar, haverá um acréscimo de 5,5 milhões de toneladas frente ao usual. Isso tende a comprometer parte da soja dos EUA mesmo diante de possíveis acordos a partir de novembro.

Impacto no Uruguai e Ambiente Externo

No caso uruguaio, a projeção para 2025/26 indica produção em torno de 3,1 milhões de toneladas e exportação de 2,9 milhões. Cerca de 80% desse volume costuma ir direto para a China — algo próximo de 2,3 milhões de toneladas. O restante dos 10 milhões especulados recairia sobre a Argentina. Isso elevaria substancialmente a fatia do país vizinho no abastecimento chinês do próximo ano comercial.

O ambiente externo segue sensível a sinais políticos e comerciais. Na virada da semana, a frustração com uma agenda de conversas nos EUA levou a soja em Chicago a cair mais de 1% no pregão de terça-feira. Anteriormente, operou entre -1,4% e -1,5%. Em paralelo, analistas também monitoram o contexto geopolítico recente envolvendo a China — que ganhou holofotes durante eventos comemorativos com a presença de líderes de Rússia e Coreia do Norte. E observam os reflexos disso no comércio agrícola global.

Reordenamento do Mercado para o Brasil

Para o Brasil, o adiantamento das compras chinesas no Cone Sul muda o tabuleiro de competição com a soja norte-americana. Também tende a reordenar janelas de demanda ao longo de 2025/26. Caso se confirme o apetite de 10 milhões de toneladas na dupla Argentina–Uruguai, parte da necessidade da China já estaria coberta. Isso aconteceria antes do pico de oferta dos EUA, influenciando prêmios, bases e o ritmo de fixações nas próximas semanas.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos