Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Agronegócio

AVICULTURA • COMÉRCIO EXTERIOR

China anuncia retomada das compras de frango do Brasil e anima setor em MS

China retoma importações de frango do Brasil; setor projeta estabilidade e melhores margens.

Adriano Hany

Linha de produção avícola com caixas paletizadas prontas para exportação
Retomada chinesa reforça receita e previsibilidade para a cadeia avícola. Foto: Gerada por IA | Adriano Hany

A avicultura brasileira ganhou impulso com o anúncio da retomada das importações de carne de frango pelo Departamento de Alfândegas da China. A medida encerra uma suspensão vigente desde maio, motivada pela gripe aviária no Sul do país. Assim, o Brasil volta a atender um dos maiores compradores globais, com impacto direto na receita das indústrias e na estabilidade de preços. Com o China retoma compras, espera-se uma reativação das exportações brasileiras.

Segundo o balanço citado no programa, em 2024 o Brasil exportou cerca de 562 mil toneladas de frango para a China, algo próximo de 10% do volume total. Portanto, a reabertura tende a reforçar margens, confiança em biossegurança e previsibilidade de contratos. Entretanto, notamos que, ao China retoma compras, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul lideram os embarques ao mercado chinês; ainda assim, Mato Grosso do Sul participa da cadeia por meio de grãos, insumos e serviços.

Impacto da Reabertura do Mercado Chinês

Além disso, o retorno sinaliza validação sanitária e reduz incertezas comerciais. Desse modo, o setor avalia possíveis ajustes de preço e ritmo de abates, enquanto o abastecimento doméstico se equilibra com a demanda externa. Com a notícia de que o China retoma compras, o Estado monitora oportunidades de contratos e a normalização das rotas logísticas.Com o avanço de que o China retoma compras, o setor agrícola brasileiro mantém um otimismo cauteloso sobre o futuro das exportações.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos