China anuncia retomada das compras de frango do Brasil e anima setor em MS

A avicultura brasileira ganhou impulso com o anúncio da retomada das importações de carne de frango pelo Departamento de Alfândegas da China. A medida encerra uma suspensão vigente desde maio, motivada pela gripe aviária no Sul do país. Assim, o Brasil volta a atender um dos maiores compradores globais, com impacto direto na receita das indústrias e na estabilidade de preços. Com o China retoma compras, espera-se uma reativação das exportações brasileiras.

Segundo o balanço citado no programa, em 2024 o Brasil exportou cerca de 562 mil toneladas de frango para a China, algo próximo de 10% do volume total. Portanto, a reabertura tende a reforçar margens, confiança em biossegurança e previsibilidade de contratos. Entretanto, notamos que, ao China retoma compras, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul lideram os embarques ao mercado chinês; ainda assim, Mato Grosso do Sul participa da cadeia por meio de grãos, insumos e serviços.

Impacto da Reabertura do Mercado Chinês

Além disso, o retorno sinaliza validação sanitária e reduz incertezas comerciais. Desse modo, o setor avalia possíveis ajustes de preço e ritmo de abates, enquanto o abastecimento doméstico se equilibra com a demanda externa. Com a notícia de que o China retoma compras, o Estado monitora oportunidades de contratos e a normalização das rotas logísticas.Com o avanço de que o China retoma compras, o setor agrícola brasileiro mantém um otimismo cauteloso sobre o futuro das exportações.