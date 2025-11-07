China suspende proibição de carne de frango do Brasil

A China suspendeu a proibição de compra de carne de frango do Brasil, a medida foi adotada em maio após o primeiro registro de contaminação por gripe aviária, em uma granja comercial no município gaúcho de Montenegro.

Nesta sexta-feira (7), o comunicado foi emitido pela administração das alfândegas chinesas e confirmado pela Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA).

Em nota, a Associação comemorou o comunicado.