China suspende proibição de carne de frango do Brasil

A medida foi adotada em maio após o primeiro registro de contaminação por gripe aviária

Arthur Ayres

Comunicado foi emitido pela administração das alfândegas chinesas - Foto: Divulgação/ Agência Brasil

A China suspendeu a proibição de compra de carne de frango do Brasil, a medida foi adotada em maio após o primeiro registro de contaminação por gripe aviária, em uma granja comercial no município gaúcho de Montenegro.

Nesta sexta-feira (7), o comunicado foi emitido pela administração das alfândegas chinesas e confirmado pela Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA).

Em nota, a Associação comemorou o comunicado.

“A suspensão ocorreu no contexto do único foco registrado – e que já foi totalmente superado – de Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (IAAP) na produção comercial de carne de frango do Brasil”, recorda a nota da associação.

O Brasil se declarou livre da doença no dia 18 de junho, após a desinfecção da granja afetada e não ter registrado nenhum outro caso pelo prazo de 28 dias.

Em setembro, foi a vez de a União Europeia reconhecer que o país estava livre da doença, permitindo a retomada das exportações para o bloco.

“Gradativamente, todos os grandes importadores de carne de frango retomaram as compras. Hoje, a China, último grande importador de carne de frango fechado, reabriu seus portos para o produto brasileiro”, comemorou nesta sexta-feira a ABPA.

*Com informações da Agência Brasil

