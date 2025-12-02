Veículos de Comunicação
CLIMA & LAVOURAS

Chuvas devolvem alívio às lavouras de soja no sul de Mato Grosso do Sul

Após quase duas semanas de tempo seco, chuvas reforçam a umidade do solo e aliviam as lavouras de soja no sul de MS.

Adriano Hany

lavoura de soja bem desenvolvida sob céu nublado, gotas de água nas folhas e linha de árvores ao fundo indicando ambiente úmido pós-chuva
Precipitações em Dourados e região elevam o nível hídrico do solo e fortalecem o desenvolvimento da soja em fase decisiva. Foto: Gerada por IA | Adriano Hany

Após um período de 13 dias sem chuvas significativas, produtores do sul de Mato Grosso do Sul voltaram a respirar aliviados. As chuvas aliviam lavouras de soja em Dourados, com uma precipitação em torno de 20 milímetros registrada na região, conforme dados da Embrapa Agropecuária Oeste, melhorando a condição hídrica do solo. Isso ocorreu justamente em uma fase decisiva para o desenvolvimento da soja, pois as chuvas aliviam significativamente as lavouras da região.

O monitoramento da Embrapa apontava, antes da chuva, nível hídrico insatisfatório em áreas importantes da região de Dourados. Com a nova frente de instabilidade, o indicador subiu para a faixa considerada satisfatória. Isso garante melhores condições para o crescimento das plantas e o início do florescimento em muitas lavouras. Esse estágio exige alta disponibilidade de água no solo, crucial quando chuvas aliviam lavouras de soja em Dourados. Caso contrário, há risco de comprometer o potencial produtivo da safra.

Além da chuva já ocorrida, previsões indicam novas pancadas para hoje e amanhã em Dourados e municípios vizinhos. Mesmo que os próximos volumes não sejam tão intensos quanto os da segunda-feira, a continuidade das precipitações tende a consolidar o alívio enquanto chuvas aliviam as lavouras de soja em Dourados. O produtor vinha acompanhando o céu com preocupação após um começo de ciclo marcado por boas condições de umidade.

Na prática, a regularidade das chuvas de dezembro costuma ser determinante para a soja de verão. Em grande parte da região, o plantio está praticamente concluído, restando apenas pequenas áreas. Com as lavouras instaladas, toda a atenção se volta para o manejo de pragas, doenças e, sobretudo, para o comportamento do clima, sempre atento a quando chuvas aliviam lavouras de soja em Dourados. Cada milímetro de chuva passa a contar na disputa por produtividade.

Impacto da Umidade no Risco de Replantio

O retorno da umidade também reduz, por enquanto, o risco de replantios. Isso minimiza as perdas mais severas nas primeiras áreas plantadas. Porém, o produtor sabe que o ciclo ainda é longo. Novos períodos de estiagem podem surgir. Por isso, o acompanhamento constante dos boletins da Embrapa e de serviços de meteorologia permanece fundamental. Isso é importante para decisões de manejo, aplicação de insumos e planejamento de colheita.

Em um ano em que os custos de produção estão mais altos e as margens apertadas, cada tonelada colhida ganha ainda mais peso na conta final. A combinação de chuva na hora certa, manejo eficiente e estratégia comercial bem desenhada será decisiva. Essa combinação transformará o alívio do momento em resultado concreto na colheita.

