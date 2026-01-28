Transição do ciclo pecuário traz reação de preços e aumenta desafio da gestão no campo

A pecuária de corte de Mato Grosso do Sul vive um momento decisivo. Após anos marcados por preços pressionados e elevado descarte de fêmeas, o Estado começa a atravessar uma fase de transição do ciclo pecuário, saindo gradualmente do período de baixa e avançando em direção à fase de alta. A avaliação consta em análise técnica elaborada pelo Departamento Técnico da Federação da Agricultura e Pecuária de MS (Famasul).

Esse estágio intermediário é caracterizado por sinais iniciais de recuperação dos preços, enquanto a oferta de animais ainda permanece elevada, reflexo direto das decisões produtivas tomadas nos últimos anos. O resultado é um mercado com viés positivo, porém ainda marcado por margens apertadas em parte da cadeia produtiva.

Análise do Ciclo Pecuário em Mato Grosso do Sul

Segundo a Famasul, o atual momento é compatível com uma fase de inflexão do ciclo. Os preços começam a reagir antes que as mudanças estruturais na oferta de animais se materializem de forma plena, o que é típico da dinâmica da pecuária, marcada por ciclos longos e dependentes de decisões biológicas.

“O cenário atual mostra preços em recuperação, mas ainda sem uma redução clara no abate de fêmeas, o que indica que a fase de alta ainda não se consolidou”, avalia Diego Guidolin, consultor em pecuária do Departamento Técnico da entidade.

Cria sente os primeiros efeitos positivos

Entre os diferentes sistemas produtivos, a cria é a que apresenta os sinais mais evidentes de melhora. A valorização do bezerro aumenta a receita do produtor e sinaliza expectativas mais favoráveis no médio prazo, especialmente com a perspectiva de restrição futura na oferta de animais de reposição.

Apesar disso, a recomendação é cautela na retenção de fêmeas. A decisão deve considerar a capacidade financeira da propriedade, além da disponibilidade de pastagem, manejo e estrutura, para evitar riscos em um momento ainda marcado por incertezas.

Recria e engorda enfrentam margens comprimidas

Nos sistemas de recria e terminação, o cenário é mais desafiador no curto prazo. O aumento no preço dos animais de reposição ocorre antes da valorização plena da arroba do boi gordo, o que pressiona os custos e reduz a rentabilidade dessas atividades.

Esse descompasso, segundo a análise técnica, é comum nas fases de transição do ciclo pecuário e exige atenção redobrada à gestão de custos e à estratégia de comercialização.