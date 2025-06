Circuito de Leilões 2025 movimenta agropecuária em Paranaíba

O Sindicato Rural de Paranaíba e a Leilosin Leilões Rurais iniciam, na quinta-feira (26), o Circuito de Leilões 2025, com uma agenda de quatro leilões bastante aguardados, uma vez que, tradicionalmente, são realizados em todas as edições da Expopar. Embora este ano seja atípico, pelo cancelamento da feira, o Circuito de Leilões no tatersal do Parque de Exposições Daniel Martins Ferreira consolida-se como uma das principais vitrines de qualidade e inovação do rebanho local, com dois leilões de gado de corte e dois de touros.

O circuito será aberto com o Leilão Nelore e Cruzamento Industrial, no dia 26, quinta-feira, às 19h. Tradicional, é um dos leilões mais esperados do ano, com premiação dos melhores lotes de fêmeas e machos e expectativa de grande quantidade e qualidade de gado.

Na sexta-feira (27), acontece o 21º Leilão Bolsão Nelore Mocho, realizado pela Fazenda Galiléia. A exemplo dos anos anteriores, o produtor José Roberto Giosia separou os 40 melhores reprodutores Nelore Mocho P.O. para ofertar. São touros da melhor qualidade, procedentes de grandes criatórios de renome.

No sábado, às 15h, está programado o 22º Leilão Nelore Estrela, Origem VF, organizado pelo produtor Marcos Faustino e convidados, que tradicionalmente garantem touros da raça Nelore Padrão. Excelente oportunidade para quem quer adquirir genética, essencial para o aprimoramento do rebanho.

Encerrando a programação, a associação “Marias do Agro” realiza o 6º Leilão de Gado de Corte, reunindo grande número de animais, demonstrando a força e a importância da mulher no agronegócio de Paranaíba e região.