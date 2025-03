Colheita da soja chega a 67,6% e plantio do milho atinge 57,9% em MS

A colheita da safra de soja 2024/2025 segue avançando em Mato Grosso do Sul, com 67,6% da área colhida. A expectativa é de um aumento de 6,8% na área cultivada em comparação ao ciclo anterior, totalizando 4,5 milhões de hectares, segundo dados do Sistema de Informações Geográficas do Agronegócio (Siga/MS).

A produtividade média estimada é de 51,7 sacas por hectare, o que deve resultar em uma produção de 13,9 milhões de toneladas.

Milho safrinha

Já o plantio do milho safrinha 2024/2025 alcançou 57,9% da área prevista, um percentual 1,5 ponto abaixo do registrado no mesmo período do ano passado. A expectativa é de um leve crescimento na área plantada, que deve atingir 2,10 milhões de hectares.