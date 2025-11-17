Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Agronegócio

AGRO É MASSA

Corte de tarifa recíproca pelos EUA anima exportadores de carne no Brasil

Redução de 10 pontos percentuais diminui custo da carne bovina brasileira e reacende expectativa por fim da sobretaxa de 40%

Karina Anunciato

Impacto imediato pode aumentar o fluxo de exportações (Foto: Reprodução/ Abiec)
Impacto imediato pode aumentar o fluxo de exportações (Foto: Reprodução/ Abiec)

A decisão dos Estados Unidos de reduzir em 10 pontos percentuais a tarifa recíproca aplicada à carne bovina brasileira foi recebida com otimismo pela Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne (Abiec). A entidade avalia que o corte, embora limitado, devolve previsibilidade ao setor e reforça o diálogo técnico entre os dois países.

A tarifa total, que era de 76,4%, cai agora para 66,4%. O alívio ainda não elimina a sobretaxa de 40% imposta durante o governo norte-americano, mas abre espaço para a retomada das negociações — incluindo reuniões recentes entre técnicos do Itamaraty e representantes do governo dos EUA.

Segundo o presidente da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne (Abiec), Roberto Perosa, o impacto imediato pode aumentar o fluxo de exportações, que despencou cerca de 60% após o início da tarifação mais pesada. Antes da sobretaxa, os EUA eram o segundo maior comprador da carne brasileira, atrás apenas da China.

O setor sustenta que a carne enviada aos EUA — majoritariamente cortes do dianteiro usados para hambúrguer e carne moída — não compete diretamente com a produção local, o que fortalece o argumento para retirada da sobretaxação.

A expectativa é de que, com ambiente político mais favorável e pressão da indústria americana, novos anúncios de desoneração ocorram “em breve”, segundo Perosa.

Acompanhe:

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos