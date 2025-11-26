Custo do leite sobe mais que o IPCA e aperta margens

O produtor de leite também sente o peso da inflação de custos, mesmo em um ambiente de preços mais baixos pagos pelo produto. No Agro é Massa, o apresentador e especialista em agronegócio, Fabiano Reis, destacou os números mais recentes do índice de preço do leite da Embrapa, que monitora a variação no custo de produção. Após duas quedas consecutivas e um pico registrado em julho, o indicador voltou a subir em outubro. Houve uma alta de 0,3%.

Além disso, o acumulado do ano já chega a 2,6%, enquanto nos últimos 12 meses a inflação dos custos atingiu 2,7%. À primeira vista, os percentuais podem parecer modestos. No entanto, o programa chamou atenção para a comparação com a inflação oficial. Em outubro, o IPCA medido pelo IBGE ficou em apenas 0,1%, bem abaixo da variação observada nos custos do leite. Em 12 meses, a inflação geral alcança 4,7%, pouco mais do que o dobro da alta acumulada na atividade leiteira.

Por outro lado, a relação entre custo e preço recebido continua desfavorável ao produtor. Fabiano lembrou que, além do avanço das despesas, a “precificação de leite mais baixa” permanece como um problema recorrente. Isso comprime a margem de quem vive dessa atividade. Em outras palavras, o produtor enfrenta uma combinação difícil: custos em movimento de alta, ainda que moderada, e receita sob pressão.

Gestão e Eficiência na Produção Leiteira

Esse cenário coloca a gestão no centro das decisões. Assim, itens como alimentação do rebanho, manejo, uso de tecnologia e eficiência de mão de obra tornam-se ainda mais críticos. Esses fatores são vitais para tentar equilibrar as contas. Pequenas variações no custo da ração, da energia elétrica ou dos medicamentos, por exemplo, podem fazer diferença significativa no resultado final. Isso é especialmente verdadeiro para quem trabalha com escalas menores.

Dessa forma, o índice da Embrapa funciona como termômetro de uma tendência que o campo já percebe na prática. Produzir leite continua exigindo cada vez mais controle de despesas, planejamento e capacidade de negociar insumos e preços. Enquanto a inflação oficial do país segue relativamente contida, o produtor de leite convive com um ambiente mais apertado. Assim, qualquer descolamento entre custo e preço pode colocar em risco a sustentabilidade da atividade.