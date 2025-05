Deputado federal e influenciador digital Nikolas Ferreira estará nesta sexta na Expoagro

Com milhões de seguidores nas redes sociais e forte presença no cenário nacional, o deputado federal e influenciador digital, Nikolas Ferreira realiza nesta sexta (16), às 10h, a palestra “A Importância da Comunicação”, no Pavilhão de Eventos do Parque de Exposições João Humberto de Carvalho, na Expoagro 2025.

A expectativa em torno da palestra é alta. Segundo os organizadores, caravanas de diversas cidades da região foram organizadas especialmente para prestigiar o evento, que tem entrada gratuita. A estimativa é de que milhares de pessoas compareçam ao local, transformando a manhã de sexta-feira em um dos momentos mais movimentados da feira.

“A presença de Nikolas Ferreira representa mais que uma atração, é um marco do diálogo entre o campo e as novas vozes da sociedade brasileira. E Dourados, mais uma vez, se coloca no centro desse debate”, afirmou Gino Ferreira, presidente do Sindicato Rural de Dourados.

Nikolas, além de influenciador, é deputado federal por Minas Gerais e tem se destacado por sua atuação em debates públicos, nos quais demonstra como a comunicação pode servir tanto para esclarecer quanto para construir pontes entre diferentes setores da sociedade. Sua vinda a Dourados simboliza não apenas uma palestra, mas um encontro entre o discurso e a prática — entre a juventude conectada e o agronegócio em constante transformação.