Em Dourados, deputado Nikolas Ferreira conversa com Bolsonaro por telefone

Desembarcou em Dourados nesta sexta-feira (16), o deputado federal e influenciador digital, Nikolas Ferreira. Com milhões de seguidores nas redes sociais e forte presença no cenário nacional, ele foi recebido por centenas de pessoas que aguardavam para assistir a palestra “A Importância da Comunicação”, que aconteceu no Pavilhão de Eventos do Parque de Exposições João Humberto de Carvalho, na Expoagro 2025.

Nikolas foi recebido e acompanhado pelo deputado federal douradense, Rodolfo Nogueira, que fez questão de ligar para o ex-presidente Jair Bolsonaro e passar o telefone para Nikolas, que conversou com ele rapidamente.

“Uma criança muito bem-vinda e um grande futuro na política espera-se o jovem Nikolas. Então, parabéns a todos vocês por essa oportunidade aí, por me acolher nesse momento também. Nós não temos obsessão pelo poder, nós temos paixão pelo nosso Brasil. Acredito que tudo vai dar certo, problemas não faltam, perseguições vão ao extremo, mas no final, com fé em Deus, tudo se esclarecerá. Um abraço a todos e a meu querido Mato Grosso do Sul. Valeu, Nicolas! Valeu Rodolfo!”

Durante a coletiva de imprensa, o parlamentar evitou opinar sobre a política local. “Olha, eu confesso que eu não conheço das questões locais. Enfim, não vou me envolver, até mesmo que eu faço parte de outro partido, que é do PL. Então, eu não sou avaliador de políticos, eu sou político, o meu estado é Minas Gerais. Eu acho que fica deselegante, enfim, eu falar da política local. Eu só acredito que, ano que vem está na mão do eleitor”, ressaltou.