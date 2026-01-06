Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Agronegócio

EMBRAPA

Embrapa apresenta novo guia técnico para alavancar a produção de amendoim em MS

Com foco em rentabilidade e inovação no cultivo, o guia orienta produtores do estado sobre manejo e comercialização do amendoim, atendendo às novas demandas do mercado.

Gabriela Porto

Produção de amendoim apresenta evolução. - Foto: Divulgação.
Produção de amendoim apresenta evolução. - Foto: Divulgação.

A Embrapa acaba de lançar um novo guia técnico para a produção de amendoim em Mato Grosso do Sul. O material, atualizado com as últimas inovações para o cultivo da cultura, aborda desde o preparo do solo até a comercialização, fornecendo aos produtores informações detalhadas sobre custo, produtividade e rentabilidade.

Inovação na produção de amendoim

Com a expansão da cultura para novas regiões do país, o amendoim se consolidou como uma importante commodity agrícola, tanto para consumo interno quanto para exportação. O estado de Mato Grosso do Sul tem se mostrado uma área estratégica para a expansão da cultura, com o aumento da produção esperado para os próximos anos. A safra 2024/2025 deve superar as 1 milhão de toneladas, com um crescimento de 60% comparado ao ciclo anterior. Esse crescimento é impulsionado pela demanda externa por óleos e proteínas vegetais, além da crescente valorização do amendoim como fonte de ingredientes seguros e nutritivos.

A contribuição da Embrapa para o mercado

O guia, elaborado por pesquisadores da Embrapa Algodão, oferece estratégias práticas e destaca a importância de cultivares rasteiras para aumentar a produtividade e reduzir os custos de produção. As inovações incluem também melhorias no manejo do solo, uma área fundamental para aumentar a eficiência e a sustentabilidade do cultivo.

Notícias Relacionadas

Com o mercado global cada vez mais exigente em termos de qualidade e segurança alimentar, o guia reforça o potencial do amendoim brasileiro para atender aos padrões internacionais, o que fortalece a posição do Brasil no comércio global de produtos agrícolas.

Impacto para os produtores de Mato Grosso do Sul

O material técnico não só visa aumentar a produtividade, mas também oferece análises financeiras para ajudar os produtores a compreender a rentabilidade da cultura e a tomada de decisões mais estratégicas. A redução de custos operacionais e o aumento da qualidade do produto são pontos centrais do guia, que também apresenta opções de comercialização para que os agricultores de Mato Grosso do Sul possam acessar novos mercados.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos