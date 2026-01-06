Embrapa apresenta novo guia técnico para alavancar a produção de amendoim em MS

A Embrapa acaba de lançar um novo guia técnico para a produção de amendoim em Mato Grosso do Sul. O material, atualizado com as últimas inovações para o cultivo da cultura, aborda desde o preparo do solo até a comercialização, fornecendo aos produtores informações detalhadas sobre custo, produtividade e rentabilidade.
Inovação na produção de amendoim
Com a expansão da cultura para novas regiões do país, o amendoim se consolidou como uma importante commodity agrícola, tanto para consumo interno quanto para exportação. O estado de Mato Grosso do Sul tem se mostrado uma área estratégica para a expansão da cultura, com o aumento da produção esperado para os próximos anos. A safra 2024/2025 deve superar as 1 milhão de toneladas, com um crescimento de 60% comparado ao ciclo anterior. Esse crescimento é impulsionado pela demanda externa por óleos e proteínas vegetais, além da crescente valorização do amendoim como fonte de ingredientes seguros e nutritivos.
A contribuição da Embrapa para o mercado
O guia, elaborado por pesquisadores da Embrapa Algodão, oferece estratégias práticas e destaca a importância de cultivares rasteiras para aumentar a produtividade e reduzir os custos de produção. As inovações incluem também melhorias no manejo do solo, uma área fundamental para aumentar a eficiência e a sustentabilidade do cultivo.
Com o mercado global cada vez mais exigente em termos de qualidade e segurança alimentar, o guia reforça o potencial do amendoim brasileiro para atender aos padrões internacionais, o que fortalece a posição do Brasil no comércio global de produtos agrícolas.
Impacto para os produtores de Mato Grosso do Sul
O material técnico não só visa aumentar a produtividade, mas também oferece análises financeiras para ajudar os produtores a compreender a rentabilidade da cultura e a tomada de decisões mais estratégicas. A redução de custos operacionais e o aumento da qualidade do produto são pontos centrais do guia, que também apresenta opções de comercialização para que os agricultores de Mato Grosso do Sul possam acessar novos mercados.