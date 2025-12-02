Exportação aos EUA e 13º salário aquecem mercado da carne bovina

O mercado da carne bovina entra no fim de ano com dois vetores importantes de sustentação. Com o mercado da carne bovina aquecido, a melhoria na competitividade do produto brasileiro nos Estados Unidos e a retomada do consumo interno impulsionada pelo pagamento do 13º salário são fatores principais. Juntos, esses fatores reforçam a alta no atacado e ajudam a sustentar a arroba do boi gordo em patamares mais firmes.

No mercado externo, o Brasil aproveita a retirada de sobretaxas e tarifas de reciprocidade criadas pelo governo norte-americano em anos anteriores. Além disso, a dinâmica da cota tarifária para embarques aos Estados Unidos também favorece os frigoríficos brasileiros no início de cada ano. Até o limite de 68 mil toneladas, a alíquota é de 4%. Quando esse volume é ultrapassado, a taxa sobe para 26,4%.

Como a cota é renovada em 1º de janeiro, empresas exportadoras já se movimentam. Elas fecham contratos de embarque para janeiro e fevereiro, buscando aproveitar a janela de tarifa mais baixa. Esse planejamento tende a concentrar parte da demanda no primeiro trimestre, o que aumenta a necessidade de gado pronto. Este cenário mantém o mercado da carne bovina aquecido e contribui para melhorar a remuneração da cadeia de carne bovina no Brasil.

No mercado interno, o efeito do 13º salário aparece com clareza no comportamento do varejo. Com mais dinheiro circulando, o consumo de proteínas cresce e a carne bovina volta ao centro das escolhas de muitas famílias. Como consequência, supermercados e açougues intensificam as reposições no atacado, gerando maior giro de estoques. Em São Paulo, com o mercado da carne bovina aquecido, a carcaça casada do boi castrado registrou alta recente. Agora, é negociada na casa dos R$ 22 por quilo, refletindo essa demanda mais forte.

Cenário Atual do Mercado da Carne Bovina

Em Mato Grosso do Sul, a arroba do boi gordo comum tem sido negociada próxima de R$ 320 no preço bruto a prazo, com variações entre as principais praças. Referências indicam valores ao redor de R$ 317 em Três Lagoas. Em Campo Grande, valores são em torno de R$ 318, e em Dourados, R$ 319.

O encurtamento da oferta de fêmeas para abate, após ciclos de descarte mais intenso, também entra nessa equação. A perspectiva de menor disponibilidade de vacas no mercado tende a reforçar a sustentação de preços. Isso ocorre à medida que o ciclo pecuário avança para uma fase mais positiva para o produtor, tornando o mercado da carne bovina ainda mais aquecido.

Recomendações para Pecuaristas

Para o pecuarista, o momento exige atenção redobrada ao fluxo de caixa e ao calendário de abate. A combinação de janelas favoráveis de exportação, consumo interno aquecido e oferta mais ajustada cria oportunidades. No entanto, cobra disciplina na formação de lotes, na gestão de custos e na escolha do melhor momento para negociar.