Fazenda reduz PIB, juros altos travam crédito e safra 25/26 entra no radar

A Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda revisou o PIB de 2025 para 2,3%, ante 2,5% projetados em julho, e manteve 2,4% para 2026. A inflação estimada em 4,89% continua exigindo política monetária restritiva, o que reduz o apetite por investimentos e encarece o crédito rural.

No Plano Safra 2025/26, o Banco do Brasil liberou R$ 13,7 bilhões em Mato Grosso do Sul, abaixo da expectativa de quase R$ 17 bilhões. Ainda assim, como foi retratado no Agro é Massa desta sexta-feira (12), o estado sustenta uma das menores inadimplências do país, o que preserva a confiança nas operações. Foi reiterado por Fabiano Reis que, em qualquer governo, o “anúncio grande” do Plano Safra mistura recursos controlados (juros subsidiados, mais disputados) e grande fatia de recursos livres, com juros de mercado — ponto que frequentemente gera frustração nas pontas.

Impacto da Consultoria Três Tentos e Acordo China-EUA

Além disso, a consultoria Três Tentos projeta 180 milhões de toneladas de soja na campanha 2025/26, 10 milhões acima do ciclo anterior (171,5 mi t), mas um eventual acordo China–EUA pode realocar 10 a 12 milhões de toneladas de demanda chinesa para o grão norte-americano e, caso isso ocorra, 20 milhões de toneladas (10 mi a mais de produção + 10 mi a menos de vendas) precisariam de saída no mercado brasileiro, pressionando prêmios e bases.

Curto Prazo e Expectativas do USDA

No curto prazo, a expectativa para o relatório de Oferta e Demanda do USDA é de elevação de estoques nos EUA, o que tende a pesar Chicago e aumentar o descolamento em relação ao Brasil.