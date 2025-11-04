Veículos de Comunicação
Início Agronegócio

FORMAÇÃO PARA O CAMPO

Formação no agro: oportunidades do SENAR MS para 2026 em várias cidades

Adriano Hany

Estudantes em aula prática de zootecnia no campo
Vagas presenciais e semipresenciais; há especialização em sistemas de produção de ruminantes. Foto: Gerada por IA | Adriano Hany

O SENAR MS abriu a temporada de inscrições para cursos técnicos gratuitos em diversas cidades do estado, totalizando 500 vagas. As formações abrangem agropecuária, agricultura, agronegócio, zootecnia, fruticultura, florestas e, como novidade, segurança do trabalho.

Para profissionais já formados, há ainda especialização técnica em sistemas de produção de ruminantes, ofertada no Centro de Excelência em Campo Grande.

As modalidades incluem turmas presenciais e semipresenciais, com início das aulas previsto para fevereiro de 2026. Dessa maneira, quem busca qualificação voltada às demandas reais do campo encontra trilhas formativas com forte aderência às cadeias produtivas do estado.

Segundo o anúncio veiculado no programa, as inscrições vão até 24 de novembro e são totalmente gratuitas, permitindo que trabalhadores rurais, jovens e interessados em migração de carreira planejem sua jornada com antecedência.

Formação Técnica e Empregabilidade no Agro

No atual contexto, em que tecnologia, manejo e segurança ganham peso crescente na competitividade do agro, a formação técnica se torna um atalho para empregabilidade. Além disso, a capilaridade dos cursos aproxima conhecimento e prática, reduzindo barreiras regionais.

Para se inscrever, o interessado deve acessar o portal do Senar MS e selecionar a cidade, o curso e a modalidade desejados. Em seguida, a confirmação de vaga e as orientações de matrícula são fornecidas pela organização. Assim, o calendário 2026 começa a ser desenhado desde já, conectando gente qualificada às oportunidades do campo sul-mato-grossense.

