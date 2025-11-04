Formação no agro: oportunidades do SENAR MS para 2026 em várias cidades

O SENAR MS abriu a temporada de inscrições para cursos técnicos gratuitos em diversas cidades do estado, totalizando 500 vagas. As formações abrangem agropecuária, agricultura, agronegócio, zootecnia, fruticultura, florestas e, como novidade, segurança do trabalho.

Para profissionais já formados, há ainda especialização técnica em sistemas de produção de ruminantes, ofertada no Centro de Excelência em Campo Grande.

As modalidades incluem turmas presenciais e semipresenciais, com início das aulas previsto para fevereiro de 2026. Dessa maneira, quem busca qualificação voltada às demandas reais do campo encontra trilhas formativas com forte aderência às cadeias produtivas do estado.