Governador inaugura Usina Cedro em Paranaíba, novo marco do setor sucroenergético 

O governador Eduardo Riedel participa hoje da inauguração da Usina Cedro, localizada no distrito de Vila Raimundo, em Paranaíba. O evento, promovido pelo grupo Pedra Agroindustrial, começou às 8h com solenidade ao lado da diretoria e autoridades. Às 9h30 está programado o descerramento da placa inaugural e, em seguida, às 10h, uma visita técnica à planta industrial situada no km 62 da BR-158.

A Usina Cedro é a quarta unidade do grupo Pedra Agroindustrial, que possui 94 anos de experiência no setor sucroenergético brasileiro. Nesta primeira safra, a expectativa é processar 614.229 toneladas de cana-de-açúcar, produzir 53.284 m³ de etanol hidratado e cogeração de 38.602 MWh de energia elétrica.

Com investimentos em tecnologia agrícola avançada, estrutura industrial moderna e programas de capacitação profissional, a usina deve gerar mais de 1.200 empregos diretos e indiretos, reforçando o compromisso com eficiência operacional, sustentabilidade e desenvolvimento regional.

A autorização para funcionamento foi publicada pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) no Diário Oficial da União em 1º de agosto. O documento atestou que todas as exigências legais, ambientais e de segurança foram cumpridas.