Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Agronegócio

ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO

Governador inaugura Usina Cedro em Paranaíba, novo marco do setor sucroenergético 

Nesta primeira safra, a expectativa é processar 614.229 toneladas de cana-de-açúcar, produzir 53.284 m³ de etanol hidratado e cogeração de 38.602 MWh de energia elétrica.

Roberto Chamorro

A unidade, quarta do grupo Pedra Agroindustrial, promete movimentar a economia regional com geração de empregos, produção de etanol e energia limpa.
A unidade, quarta do grupo Pedra Agroindustrial, promete movimentar a economia regional com geração de empregos, produção de etanol e energia limpa.

O governador Eduardo Riedel participa hoje da inauguração da Usina Cedro, localizada no distrito de Vila Raimundo, em Paranaíba. O evento, promovido pelo grupo Pedra Agroindustrial, começou às 8h com solenidade ao lado da diretoria e autoridades. Às 9h30 está programado o descerramento da placa inaugural e, em seguida, às 10h, uma visita técnica à planta industrial situada no km 62 da BR-158. 

A Usina Cedro é a quarta unidade do grupo Pedra Agroindustrial, que possui 94 anos de experiência no setor sucroenergético brasileiro. Nesta primeira safra, a expectativa é processar 614.229 toneladas de cana-de-açúcar, produzir 53.284 m³ de etanol hidratado e cogeração de 38.602 MWh de energia elétrica. 

Com investimentos em tecnologia agrícola avançada, estrutura industrial moderna e programas de capacitação profissional, a usina deve gerar mais de 1.200 empregos diretos e indiretos, reforçando o compromisso com eficiência operacional, sustentabilidade e desenvolvimento regional. 

A autorização para funcionamento foi publicada pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) no Diário Oficial da União em 1º de agosto. O documento atestou que todas as exigências legais, ambientais e de segurança foram cumpridas. 

Notícias Relacionadas

“O início das operações da Usina Cedro representa a realização de um projeto planejado e construído com muito trabalho, responsabilidade e compromisso. Esta unidade nasce com um propósito claro de produzir energia limpa, gerar desenvolvimento local e contribuir de forma concreta para um futuro mais sustentável”, afirmou o superintendente da Pedra Agroindustrial, Luiz Roberto Kayzel Cruz. 

A planta ocupa o espaço da antiga Usina Orbi Bioenergia, adquirida em 2023 pela Pedra Agroindustrial S/A. A estrutura da Usina São Fernando, instalada em Dourados, foi desmontada, transferida e remontada em Paranaíba.

Segundo o grupo, o início das operações da Usina Cedro deve acelerar a economia local, impulsionando a geração de empregos, renda, tributos e melhorias de infraestrutura, impactando diretamente a qualidade de vida da população da região. 

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos