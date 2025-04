Incêndios rurais no Pantanal exigem medidas urgentes

O MPMS destacou que não é possível determinar a origem exata dos incêndios, mas ressaltou a responsabilidade dos proprietários em adotar medidas preventivas. O laudo do Núcleo de Geoprocessamento do MPMS indica que os focos tiveram início dentro dessas propriedades, reforçando a necessidade de prevenção para evitar novas queimadas e possíveis responsabilizações legais.

A reunião contou com a presença de donos de 33 fazendas onde houve incêndios três ou mais vezes nos últimos cinco anos . Juntas, essas propriedades queimaram 1,07 milhão de hectares, o que representa 18,11% da área total incendiada entre 2020 e 2024. Além disso, os focos iniciados nessas fazendas afetaram outras 333 propriedades, o que equivale a 17,93% do total de imóveis atingidos.

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) realizou uma reunião com proprietários rurais para discutir medidas de prevenção e combate aos incêndios florestais. O encontro abordou o Manejo Integrado do Fogo (MIF) e o cumprimento da Norma Técnica do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) , que estabelece regras para queima controlada .

Durante o encontro, os fazendeiros receberam orientações sobre prevenção antes do período crítico de seca em 2025. Também foram informados sobre o licenciamento para execução do MIF junto ao Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) e sobre o uso do Sistema Pantanal em Alerta, que permite monitorar focos de calor e emitir alertas.

A reunião contou com a participação de representantes do Imasul, da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Famasul), do CBM e da Polícia Militar Ambiental (PMA).

*Com informações do MPMS