INMET alerta para tempestades, ventos fortes e risco de granizo em quatro estados



O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu nesta quinta-feira (4) um alerta de perigo potencial de tempestades que abrange Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O aviso vale das 10h de hoje até as 10h de sexta-feira (5). A previsão é de chuvas acumuladas entre 20 e 30 milímetros, ventos variando de 40 a 60 km/h e possibilidade de queda de granizo.

A emissão da nota reforça a necessidade de atenção dos produtores rurais. Isto se deve ao impacto sobre lavouras e rebanhos, que pode ser significativo. Especialmente agora que o setor se prepara para o início da safra de verão. A queda de temperatura prevista também gera apreensão. Alterações bruscas no clima costumam afetar tanto o desenvolvimento das plantações quanto o escoamento da produção.

Impacto do Alerta Climático na Produção Agrícola

Durante o programa Agro é Massa, transmitido pela Massa FM, o alerta foi destacado como um dos principais fatores de preocupação para os próximos dias. A previsão reforça a importância de planejamento no campo diante da vulnerabilidade climática. Isso é crucial sobretudo em regiões de grande produção agrícola como o sul de Mato Grosso do Sul.

O alerta climático surge em um contexto de safra recorde no país, estimada em 339,6 milhões de toneladas de grãos, segundo a Conab. Entretanto, o recorde de produção traz junto o desafio histórico de infraestrutura, com déficit superior a 120 milhões de toneladas em armazenagem. Assim, o impacto de chuvas fortes e granizo pode agravar problemas logísticos, aumentar custos e comprometer a qualidade do produto até a chegada ao mercado.