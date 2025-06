"Marias do Agro" promovem baile para divulgar leilão de gado em Paranaíba”

A Associação “Marias do Agro”, entidade que congrega mulheres empreendedoras do agronegócio de Paranaíba, encontrou uma maneira criativa para divulgar o 5º leilão de gado de corte do grupo, que acontece no próximo dia 30 de junho. Neste sábado, dia 7, o grupo promove o Baile Country com show da dupla Patrícia & Adriana no tatersal da Leilosin, no Parque de Exposições Daniel Martins Ferreira.

O local foi escolhido para lembrar que um espaço de trabalho pode ser também um espaço de bons momentos, avaliou a tesoureira da entidade, Mariney Souza Maciel.

Ela observou que a não realização da Expopar, este ano, quebrou uma tradição histórica, uma vez que, apenas durante a Covid-19, a exposição não foi realizada. “Escolhemos fazer um show promocional antes do leilão, também para fazer um resgate do lazer”, explicou.

“É um evento para fazer divulgação do trabalho das ‘Marias do Agro’ junto às mulheres do campo, junto às mulheres do agronegócio, e será muito bom contar com a participação da comunidade”, afirmou. “A Leilosin e o Sindicato Rural também são pontos de lazer e de cultura entre os paranaibenses”, ressaltou.

O baile com Patrícia & Adriana contará com mesas, pista de dança, bar e praça de alimentação com comidas típicas. “Queremos passar momentos agradáveis em um local que sempre é um local de trabalho. Fomos condicionados a assistir aos shows depois dos leilões na Expopar. Como este ano não haverá shows aqui, pensamos em não deixar abater os ânimos e decidimos realizar esse show, levar um momento de lazer em um local que é ligado ao leilão, ao agronegócio”, argumentou.

A dupla Patrícia & Adriana é formada pelas irmãs, que começaram a cantar no ano de 1997, em Campo Grande, e são precursoras das duplas sertanejas femininas no Mato Grosso do Sul.