Mercado de carne bovina cresce no Brasil, apesar de China comprar menos

As exportações de carne bovina brasileira cresceram em janeiro, segundo a Associação Brasileira de Frigoríficos (Abrafrigo), com base em dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex). O Brasil exportou 246.762 toneladas no mês, um aumento de 5% em relação ao mesmo período de 2024.

A China reduziu suas importações para 91.185 toneladas, mas continua sendo o principal comprador da carne brasileira. Os Estados Unidos consolidam o posto de segundo maior comprador, com aumento de 24% nas compras, totalizando 58.997 toneladas em importação de carne bovina brasileira. Outros países também registraram aumento significativo, como Argélia, Itália, Rússia e Líbia.

O Chile, terceiro maior comprador, elevou as compras em 45,8%, com a receita subindo quase 79%. Ao todo, 75 países aumentaram suas compras, enquanto 53 reduziram as aquisições. O preço médio da carne brasileira também subiu, chegando a 4.196 dólares por tonelada.