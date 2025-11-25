Mercado do milho apresenta variação em MS e mantém cenário misto

O mercado do milho encerrou a última segunda-feira com comportamento misto em várias regiões de Mato Grosso do Sul, refletindo ajustes pontuais na oferta e no ritmo de comercialização. Mesmo com oscilações moderadas, produtores e analistas seguem atentos às movimentações do cenário nacional e às previsões de safra.

Os dados apresentados no programa mostraram que São Gabriel do Oeste fechou o dia praticamente estável, enquanto Chapadão do Sul registrou leve queda. Já Maracaju apresentou uma redução mais expressiva, de aproximadamente 0,30%. Em Pontaporã, o recuo chegou a 0,62%, cenário que reforça a pressão de baixa observada em diferentes localidades.

Em direção oposta, Sidrolândia se destacou como uma das poucas praças com desempenho positivo, registrando alta diária de 0,76%. O preço alcançou R$ 130,20 a saca de 60 kg, resultado que chamou atenção devido ao comportamento mais tímido das demais regiões.

Mercado e cotação do milho em 25/11/2025

Segundo o levantamento, o mês de janeiro costuma marcar uma fase de maior valorização do milho por causa da redução natural da oferta, já que grande parte da segunda safra estará comercializada. Ao mesmo tempo, a primeira safra, bem menor em volume, só começa a entrar no mercado entre o final de fevereiro e o início de março, o que tende a segurar preços no curto prazo.

Estratégias de Venda e Monitoramento do Mercado

Produtores consultados também seguem avaliando a melhor estratégia de venda. Como a colheita da safra seguinte ainda está distante, muitos aguardam movimentos internos e externos antes de definir novas operações. Mesmo assim, as cotações indicam um mercado firme, ainda que sujeito a pressões de logística e clima.

O comportamento misto desta semana reforça a necessidade de monitoramento constante. A variação entre praças mostra que fatores regionais continuam influenciando os preços, enquanto o cenário nacional segue sendo impactado pelas condições climáticas previstas e pelo ritmo das exportações.

Com análises frequentes, o setor busca identificar o melhor momento para avançar nas negociações, equilibrando necessidade de caixa, expectativa de preços e calendário de plantio.