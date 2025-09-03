Milho segue lateralizado, com viés de alta, sustentado por demanda interna e etanol

O mercado brasileiro de milho permanece travado neste fim de colheita no Centro-Sul. Produtores rejeitam propostas mais baixas, enquanto tradings “testam” valores menores sem sucesso. As exportações perdem fôlego pela concorrência do milho norte-americano.

Mesmo assim, a demanda doméstica é estimada em 94 milhões de toneladas em 2025 (contra 89 mi t em 2024). O avanço do etanol de milho já é apontado entre 23 e 24 mi t, acima dos 21–22 mi t citados anteriormente. Isso dá piso às cotações, mantendo a lateralidade com viés de alta.

Contexto e fatores: