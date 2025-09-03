Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Agronegócio

AGRO & MERCADO

Milho segue lateralizado, com viés de alta, sustentado por demanda interna e etanol

Adriano Hany

Demanda interna e etanol dão piso às cotações enquanto exportação perde força na janela com milho dos EUA
Demanda interna e etanol dão piso às cotações enquanto exportação perde força na janela com milho dos EUA. Foto: Gerada por IA

O mercado brasileiro de milho permanece travado neste fim de colheita no Centro-Sul. Produtores rejeitam propostas mais baixas, enquanto tradings “testam” valores menores sem sucesso. As exportações perdem fôlego pela concorrência do milho norte-americano.

Mesmo assim, a demanda doméstica é estimada em 94 milhões de toneladas em 2025 (contra 89 mi t em 2024). O avanço do etanol de milho já é apontado entre 23 e 24 mi t, acima dos 21–22 mi t citados anteriormente. Isso dá piso às cotações, mantendo a lateralidade com viés de alta.

Contexto e fatores:

  • Final da colheita e logística comprimida no Centro-Sul reduzem o apetite do produtor por vender “na pressão”, reforçando a sustentação de preços.
  • Exportação mais fraca: a colheita brasileira, um pouco mais tardia, empurrou embarques para a janela. Nessa janela, o milho dos EUA (425–430 mi t de produção) entra pesado no mercado global, barateando a concorrência.
  • Produtor resiste: movimentos coordenados de compra a preços menores (“testes”) não encontraram oferta relevante; o resultado foi negócios escassos e preços estáveis nas principais praças.
  • Consumo interno firme: projeção de 94 mi t em 2025 sustenta o mercado. O etanol de milho sobe de patamar, com analistas já falando em 23–24 mi t de demanda — acima do intervalo citado até agosto (21–22 mi t).

Notícias Relacionadas

Leitura de curto prazo:

  • Com produção doméstica robusta e exportação pressionada pela competição externa, o consumo interno (ração, indústria e biocombustíveis) tende a ancorar preços.
  • O quadro-base é de lateralidade, mas com tendência de alta, à medida que a oferta de vendedores fica seletiva e a indústria mantém compras regulares.

O que monitorar:

  • Compasso das compras industriais (ração e etanol).
  • Eventuais janelas de exportação com prêmios melhores.
  • Fluxo de fretes/portos e alívio logístico pós-colheita.
  • Sinais de mudança na postura do produtor diante de novas rodadas de preços.
Assuntos

Mais notícias

Mais artigos
Grãos de soja, milho e café lado a lado representando commodities brasileiras

COTAÇÕES EM SETEMBRO

Soja, milho e café: balanço de preços e expectativas para setembro no Agro é Massa

Mercado acompanha oscilações internacionais, consumo interno e pressões tarifárias nos EUA O setor agro acompanha com atenção as cotações das principais commodities neste início de setembro de 2025. Entre soja, milho e café, o cenário é marcado por estimativas de safra recorde, pressões internacionais e mudanças no comportamento do mercado. Naturalmente, as cotações do agro […]