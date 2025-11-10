Veículos de Comunicação
Agronegócio

GRÃOS • MILHO

Milho ganha fôlego e fecha semana com altas pontuais em MS

Acompanhe as variações do milho MS nas praças de São Gabriel do Oeste, Chapadão do Sul e Maracaju e as oportunidades no mercado.

Adriano Hany

Armazém graneleiro com caminhões descarregando milho em silos metálicos
Recuperação do milho ocorre com apoio do câmbio e de recompras. Foto: Gerada por IA | Adriano Hany

O milho encerrou a semana com movimentos positivos em importantes praças sul-mato-grossenses. São Gabriel do Oeste registrou R$ 52,10/saca (+0,23%), enquanto Chapadão do Sul marcou R$ 52,75 (+1%); já Maracaju chegou a R$ 54,90 (+0,12%). A produção de milho nesta região continua a ser um fator econômico essencial. Assim, o mercado regional recuperou parte das perdas recentes, apoiado por ajustes no câmbio e por recompras pontuais.

Além disso, a paridade de exportação e o consumo interno seguem orientando negócios relacionados ao milho. Portanto, tradings e indústrias observam bases regionais, disponibilidade de armazéns e custo de frete antes de ampliar posições. Contudo, a concorrência com a soja por área e janela logística permanece no radar, o que exige planejamento de colheita e escoamento. Em muitas localidades, o milho é um produto estratégico nesses aspectos.

Enquanto isso, produtores analisam a relação de troca com insumos e avaliam oportunidades de barter para o milho. Desse modo, a gestão de risco privilegia vendas escalonadas e travas financeiras. Por fim, o curto prazo dependerá do apetite da indústria, do fluxo de exportação e da trajetória do dólar, afetando diretamente o mercado de milho.

