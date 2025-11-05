Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Agronegócio

MANTER A RODA GIRANDO!

Governo de MS trazer avalia gado de fora sem imposto para sustentar abates

Após fechamento de planta, MS estuda liberar abate com gado de fora sem imposto para reduzir ociosidade e preservar empregos.

Adriano Hany

Medida busca elevar ocupação industrial e mitigar impactos na pecuária
Medida busca elevar ocupação industrial e mitigar impactos na pecuária. Foto: Gerada por IA | Adriano Hany

O fechamento de uma planta frigorífica em Nioaque elevou a preocupação no setor. Segundo o programa, a indústria alegou falta de habilitação para China, além de dificuldades de acesso a animais, pois muitos fornecimentos ocorrem sem imposto adequado. Enquanto isso, a capacidade ociosa segue elevada: unidades de Mato Grosso do Sul operam por volta de 60% a 65%.

Diante desse quadro, a Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc) avalia autorizar a entrada de animais de outros estados para abate em MS sem tributação. Com isso, pretendem também incentivar o comércio sem imposto adicional, medida semelhante à praticada em São Paulo. Assim, o objetivo é encher linhas de abate, manter empregos e reduzir a pressão sobre preços ao produtor.

Aspectos e Desafios da Produção

Além do aspecto industrial, produtores cobram previsibilidade. Portanto, a pauta envolve competitividade, sanidade, logística e mercado externo. Abordar essas questões sem imposto pode facilitar processos. Ao mesmo tempo, a discussão precisa evitar efeitos colaterais sobre a originação local. Agora, a secretaria deve detalhar o modelo operacional e os critérios de controle, com diálogo entre governo, indústrias e pecuaristas.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos
Ministros de Brasil e Uruguai selam acordo sobre bioinsumos em conferência em Brasília

COOPERAÇÃO INTERNACIONAL

Brasil e Uruguai firmam cooperação em bioinsumos para acelerar produtividade sustentável

A cooperação entre Brasil e Uruguai avançou um passo decisivo. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, e o ministro uruguaio Luis Alfredo Fratti Silveira assinaram um memorando de entendimento durante a Conferência de Ministros da Agricultura das Américas, em Brasília. O foco recai sobre políticas, produtos, processos e tecnologias de origem biológica, com a meta […]
Estudantes em aula prática de zootecnia no campo

FORMAÇÃO PARA O CAMPO

Formação no agro: oportunidades do SENAR MS para 2026 em várias cidades

O SENAR MS abriu a temporada de inscrições para cursos técnicos gratuitos em diversas cidades do estado, totalizando 500 vagas. As formações abrangem agropecuária, agricultura, agronegócio, zootecnia, fruticultura, florestas e, como novidade, segurança do trabalho. Para profissionais já formados, há ainda especialização técnica em sistemas de produção de ruminantes, ofertada no Centro de Excelência em […]