Mudança na matriz econômica: Pecuária perde espaço para a agricultura e o setor florestal.

O presidente da Associação de Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul- Aprosoja/MS, Jorge Michelc apresentou ao vice-prefeito José Barbosa Barros (Barbosinha), na última quinta-feira (25), o estudo técnico “Uso e Ocupação do Solo”, feito com o objetivo de compreender como a atividade agrícola está a alterar a paisagem e a distribuição de atividades.

O estudo, parte do programa SIGA-MS (Sistema de Informação Geográfica do Agronegócio de Mato Grosso do Sul) e fornece dados sobre a área de soja, milho, eucalipto, pastagens, entre outros cultivos.

O levantamento abrange uma vasta área, de 35 milhões e 700 mil hectares em Mato Grosso do Sul e já foi entregue a mais de 40 prefeituras de Mato Grosso do Sul. De acordo com o presidente da Aprosoja MS, o objetivo é fornecer subsídios para a tomada de decisões no setor agropecuário, auxiliando gestores públicos, produtores e investidores a compreenderem melhor a distribuição das atividades agrícolas no território sul-mato-grossense.

Paranaíba, assim como outras cidades do Mato Grosso do Sul, está passando por um intenso processo de transformação no uso e ocupação do solo. Essa mudança acontece principalmente pelo agronegócio, segundo estudo de dados que monitoram diariamente as alterações nas áreas agrícolas e pastoris do estado.

A entrega do documento aconteceu durante reunião no gabinete da Prefeitura Municipal com as presenças do presidente do Sindicato Rural de Paranaíba e diretor da Aprosoja/MS, Fábio Macedo; coordenador de Assessoria Institucional, Tauan Almeida; engenheiro agrônomo da Associação, Flavio Faedo Aguena e da Técnica de Campo Patrícia Vilela da Silva, além da diretora da Secretaria de Indústria e Comércio, Eliza Garcia Kafke

Mudança de cenário

“A pecuária, que durante décadas foi o motor da economia local, está perdendo espaço para a agricultura e o setor florestal”, atesta, o presidente do Sindicato Rural local. Os números indicam que nos últimos dez anos, a área de pastagem em Paranaíba sofreu uma redução significativa. Em 2012, 78% do território do município, equivalente a 423 mil hectares, era destinado à pecuária. Atualmente, esse número já caiu para menos de 400 mil hectares.