Mulheres ganham espaço e liderança no agronegócio

Cresce protagonismo feminino no agronegócio:

A liderança feminina no agronegócio foi acentuada por Sthephanie Ferreira Gobato, presidente da Comissão Nacional das Mulheres do Agro da Confederação Nacional da Agricultura (CNA). Durante palestra no Sindicato Rural, ela revelou crescimento da participação feminina na condução de propriedades rurais em todo o país.

“Foi um momento em que a gente reforçou a importância da mulher não só no papel dentro das fazendas, como gestora e liderando a propriedade rural, mas também ocupando espaços e cadeiras na liderança, ocupando cadeiras que defendam a classe produtora rural”, afirmou.

Engenheira-agrônoma, vice-presidente do Sindicato Rural de Três Lagoas, ela também faz parte da diretoria da Federação da Agricultura – Famasul. “A gente sabe a importância do agronegócio no nosso país, e essas mulheres sabem também a importância delas ocupando esses espaços”, assinalou.

Sthephanie Gobato cita dados do último censo que mostram que está próximo de 20% o percentual de mulheres que estão ocupando cargos de direção em empresas do agronegócio brasileiro.

Ela reforçou que fez o chamamento para que as mulheres ocupem espaços no sistema sindical rural patronal. “É um trabalho que elas podem desenvolver, defender os nossos interesses e direitos como produtoras rurais”, assegurou.