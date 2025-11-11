Multas ambientais e sanitárias podem ser renegociadas por produtores rurais

Produtores rurais e empresas podem quitar ou parcelar débitos relacionados a multas aplicadas pela Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro) e Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul). O Governo do Estado lançou condições especiais, com redução de até 45% no valor das penalidades e descontos nos juros de mora.

A medida, publicada no Diário Oficial do Estado,em 31 de outubro de 2025, permite a liquidação de créditos não tributários inscritos ou não em dívida ativa, desde que consolidados até a data da publicação da lei. O prazo para adesão vai até 30 de dezembro de 2025.

De acordo com o texto, os produtores poderão optar pelo pagamento à vista, em parcela única, com redução de 45% sobre o valor atualizado da multa e 40% dos juros, ou parcelar o débito em até 60 vezes, com descontos progressivos conforme o número de parcelas.

O programa contempla multas sanitárias aplicadas pela Iagro, referentes à defesa sanitária animal, vegetal e inspeção de produtos e subprodutos de origem animal e

multas ambientais simples, aplicadas pelo Imasul por infrações à legislação ambiental estadual.

De acordo com o diretor presidente da Iagro, Daniel Ingold, o Refis traz uma oportunidade ao produtor de regularizar a sua situação, em multa sanitária de inspeção, inscrito ou não na dívida ativa.