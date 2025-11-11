Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Agronegócio

RENEGOGIAÇÃO DE DÉBITOS AMBIENTAIS E SANITÁRIOS

Multas ambientais e sanitárias podem ser renegociadas por produtores rurais

Penalidades podem ser quitadas com redução de até 45%

Arthur Ayres

prazo para adesão vai até 30 de dezembro - Foto: Divulgação; Governo de MS
prazo para adesão vai até 30 de dezembro - Foto: Divulgação; Governo de MS

Produtores rurais e empresas podem quitar ou parcelar débitos relacionados a multas aplicadas pela Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro) e Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul). O Governo do Estado lançou condições especiais, com redução de até 45% no valor das penalidades e descontos nos juros de mora.

A medida, publicada no Diário Oficial do Estado,em 31 de outubro de 2025, permite a liquidação de créditos não tributários inscritos ou não em dívida ativa, desde que consolidados até a data da publicação da lei. O prazo para adesão vai até 30 de dezembro de 2025.

De acordo com o texto, os produtores poderão optar pelo pagamento à vista, em parcela única, com redução de 45% sobre o valor atualizado da multa e 40% dos juros, ou parcelar o débito em até 60 vezes, com descontos progressivos conforme o número de parcelas.

O programa contempla multas sanitárias aplicadas pela Iagro, referentes à defesa sanitária animal, vegetal e inspeção de produtos e subprodutos de origem animal e
multas ambientais simples, aplicadas pelo Imasul por infrações à legislação ambiental estadual.

De acordo com o diretor presidente da Iagro, Daniel Ingold, o Refis traz uma oportunidade ao produtor de regularizar a sua situação, em multa sanitária de inspeção, inscrito ou não na dívida ativa.

“A campanha traz um desconto bastante expressivo e inclusive ele equacionado acima da forma de pagamento, pode ser parcelado até em 60 vezes. Então, esta é uma grande oportunidade para o produtor para regularizar sua situação perante a Iagro e manter sua situação em dia em relação a essa questão”, salientou.

Notícias Relacionadas

Os interessados devem procurar o órgão credor, seja o Iagro ou o Imasul, para formalizar a adesão e realizar o pagamento à vista ou da primeira parcela até 30 de dezembro de 2025. Nos casos em que o débito já esteja inscrito em dívida ativa, o pedido deve ser encaminhado à Procuradoria-Geral do Estado (PGE-MS).

O valor mínimo de cada parcela é de 10 Unidades Fiscais Estaduais de Referência (UFERMS), e o atraso superior a 60 dias no pagamento de qualquer parcela implica o rompimento do acordo e perda dos descontos concedidos.

  • Os recursos arrecadados com a renegociação serão destinados aos fundos estaduais:
  • REFASA – Reserva Financeira para Ações de Defesa Sanitária Animal (Iagro);
  • PROCLIMA – Fundo Estadual de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas (Imasul);
  • FEDDC – Fundo Estadual de Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon).

O Secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, Jaime Verrcuk, incentiva os produtores sul-mato-grossensses a aproveitarem, “Essa é uma excelente oportunidade para os produtores e empresários regularizarem sua situação junto aos órgãos ambientais e sanitários, garantindo segurança jurídica e evitando o acúmulo de encargos”, destacou.

Para mais informações e adesão, os produtores podem procurar as unidades da Iagro e Imasul em seus municípios, ou acessar os sites institucionais de cada órgão.

*Com informações do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos