Petrobras inclui UFN-3 em plano para reduzir dependência externa de fertilizantes

A Petrobras vai retomar a produção de fertilizantes nitrogenados na Unidade UFN-3, em Três Lagoas, até 2028. O anúncio foi reforçado durante a 5ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Fertilizantes (Confert), onde a estatal destacou que a fábrica será peça-chave para reduzir a dependência nacional de importações na área.

A 5ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Fertilizantes (Confert) aconteceu nesta terça-feira (22), na sede do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), em Brasília, reunindo autoridades, empresários e especialistas do setor para discutir o fortalecimento da cadeia produtiva de fertilizantes no Brasil. O encontro foi presidido pelo vice-presidente da República e ministro do MDIC, Geraldo Alckmin, e teve como destaque a apresentação da presidente da Petrobras, Magda Chambriard.

Durante a reunião, Chambriard afirmou que a Petrobras retomará a operação de quatro fábricas de fertilizantes — nos estados do Paraná, Bahia, Espírito Santo e Mato Grosso do Sul — como parte da estratégia para reduzir a dependência brasileira desses insumos. Atualmente, cerca de 85% da ureia utilizada na agricultura nacional é importada. Com os investimentos previstos, a expectativa é que essas unidades passem a atender 35% da demanda até 2028.

“A Petrobras está investindo R$ 900 milhões entre 2025 e 2029 nessas unidades. Esse movimento vai fortalecer o mercado nacional de gás e atender ao crescente setor do agronegócio”, destacou Chambriard. A presidente da estatal também mencionou parcerias com a Embrapa para o desenvolvimento de fertilizantes de alta eficiência, com foco na produção de amônia, arla e ureia.

Para Alckmin, os investimentos são estratégicos: “O Brasil é um dos maiores exportadores de proteína animal e vegetal do mundo. A demanda por fertilizantes é crescente, e esse é o momento de fortalecer nossa capacidade interna de produção”.