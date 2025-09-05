Veículos de Comunicação
Agronegócio

SOBROU PARA O PRODUTOR!

Preço do Leite ao produtor registra 4ª queda seguida e preç está pressionado

Adriano Hany

Produtor de leite supervisionando a ordenha mecanizada em um estábulo limpo
O preço do leite ao produtor chegou a R$ 2,43 por litro em agosto, refletindo o aumento da oferta e a demanda fraca. Foto: Gerada por IA.

O preço do leite pago ao produtor rural no Brasil registou a sua quarta queda consecutiva em agosto (referente ao leite entregue em julho). De acordo com a Scot Consultoria, que monitoriza 18 estados, o recuo na média nacional foi de 0,9%, ou 2 cêntimos por litro.

Análise da Queda no Preço do Leite

Com a queda, o valor médio do litro de leite ficou cotado em R$ 2,43. Juliana Pila, analista da consultoria, explica que este movimento de baixa é resultado de dois fatores principais: uma oferta crescente de leite no campo e uma procura enfraquecida na ponta final da cadeia, o que pressiona os preços para baixo.

A perspetiva para o próximo pagamento, que será realizado em setembro, não é otimista. Um levantamento da Scot Consultoria mostra que 49,1% dos laticínios consultados projetam uma nova queda nos preços, enquanto 50,9% esperam estabilidade. Nenhuma indústria consultada apontou para uma possível alta, indicando que o mercado deve continuar desafiador para os produtores de leite.

