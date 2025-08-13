Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Agronegócio

CHEGOU A HORA DE DEVOLVER!

Produtores rurais devolvem embalagens de agrotóxicos em Paranaíba

Ação do Sindicato Rural recolhe embalagens para reciclagem e descarte correto, prevenindo crimes ambientais.

Roberto Chamorro

Coleta itinerante acontece nesta quarta-feira (13), das 7h30 às 16h30, e atende apenas associados em dia com a Tesouraria da entidade.
Coleta itinerante acontece nesta quarta-feira (13), das 7h30 às 16h30, e atende apenas associados em dia com a Tesouraria da entidade.

O Sindicato Rural de Paranaíba realiza hoje (13) a coleta itinerante de embalagens vazias de agrotóxicos. O atendimento acontece das 7h30 às 16h30 e é exclusivo para associados que estejam em dia com a Tesouraria da entidade. A realização é uma parceria do Sindicato Rural com o sistema Campo Limpo desenvolvido pelo Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias (InpEV)

O descarte correto das embalagens vazias de agrotóxicos é uma obrigação legal e um compromisso fundamental com a preservação ambiental e a saúde pública. Segundo dados do InpEV, mais de 94% das embalagens primárias colocadas no mercado brasileiro retornam para o sistema de logística reversa — um índice que coloca o Brasil como referência mundial nesse tipo de programa.

As embalagens de agrotóxicos, quando abandonadas no campo ou descartadas de forma inadequada, podem liberar resíduos químicos nocivos que contaminam o solo, as águas superficiais e subterrâneas, além de representarem risco direto à saúde de pessoas e animais. Por isso, a legislação brasileira exige que o produtor rural lave as embalagens imediatamente após o uso (tríplice lavagem ou lavagem sob pressão) e as devolva nos postos de recebimento autorizados.

O sistema é resultado de uma parceria entre fabricantes, comerciantes, cooperativas e produtores rurais. Além de proteger o ecossistema, a devolução correta das embalagens contribui para a imagem positiva do agronegócio e cumpre requisitos exigidos por certificações internacionais. Especialistas alertam que o não cumprimento das normas pode gerar multas, responsabilização criminal e, principalmente, danos irreversíveis aos recursos naturais.

Notícias Relacionadas

O produtor que tiver dúvidas sobre onde devolver as embalagens pode consultar o site do inpEV ou buscar orientações junto a sindicatos rurais e revendas credenciadas.

O Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias (inpEV) é o responsável pelo Sistema Campo Limpo, programa de logística reversa de embalagens de agrotóxicos no Brasil.

Mais informações: (67) 3668-1017 | (67) 98142-0849

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos