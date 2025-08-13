Produtores rurais devolvem embalagens de agrotóxicos em Paranaíba

O Sindicato Rural de Paranaíba realiza hoje (13) a coleta itinerante de embalagens vazias de agrotóxicos. O atendimento acontece das 7h30 às 16h30 e é exclusivo para associados que estejam em dia com a Tesouraria da entidade. A realização é uma parceria do Sindicato Rural com o sistema Campo Limpo desenvolvido pelo Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias (InpEV)

O descarte correto das embalagens vazias de agrotóxicos é uma obrigação legal e um compromisso fundamental com a preservação ambiental e a saúde pública. Segundo dados do InpEV, mais de 94% das embalagens primárias colocadas no mercado brasileiro retornam para o sistema de logística reversa — um índice que coloca o Brasil como referência mundial nesse tipo de programa.

As embalagens de agrotóxicos, quando abandonadas no campo ou descartadas de forma inadequada, podem liberar resíduos químicos nocivos que contaminam o solo, as águas superficiais e subterrâneas, além de representarem risco direto à saúde de pessoas e animais. Por isso, a legislação brasileira exige que o produtor rural lave as embalagens imediatamente após o uso (tríplice lavagem ou lavagem sob pressão) e as devolva nos postos de recebimento autorizados.

O sistema é resultado de uma parceria entre fabricantes, comerciantes, cooperativas e produtores rurais. Além de proteger o ecossistema, a devolução correta das embalagens contribui para a imagem positiva do agronegócio e cumpre requisitos exigidos por certificações internacionais. Especialistas alertam que o não cumprimento das normas pode gerar multas, responsabilização criminal e, principalmente, danos irreversíveis aos recursos naturais.