Safra brasileira de grãos cresce mais de 12% e MS lidera recuperação no Centro-Oeste

A produção brasileira de cereais, leguminosas e oleaginosas deve alcançar 328,4 milhões de toneladas em 2025, segundo dados do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA), divulgados nesta quarta-feira (15) pelo IBGE. O volume representa um aumento de 12,2% em relação à safra de 2024, que totalizou 292,7 milhões de toneladas.

Após um ano marcado por adversidades climáticas, a agricultura nacional mostra sinais de recuperação, impulsionada por condições climáticas mais favoráveis em 2025. Mato Grosso do Sul é um dos estados que mais se destacam nesse cenário, com expectativa de crescimento de 26,7% na produção de grãos, superando as dificuldades enfrentadas no ciclo anterior.

O bom desempenho da região Centro-Oeste, onde se concentra mais da metade da produção nacional, reforça a tendência de recuperação do setor. Mato Grosso permanece na liderança como o maior produtor de grãos do país, seguido por Paraná e Goiás. Mato Grosso do Sul ocupa a quinta posição no ranking, com 7,6% da produção nacional.

Soja

Entre as culturas, a soja segue como principal destaque. A estimativa para 2025 é de uma produção recorde de 164,2 milhões de toneladas, o que representa um crescimento de 13,3% em relação a 2024. A commodity continua sendo a mais relevante do agronegócio brasileiro, com forte presença nos mercados interno e externo.

Milho

O milho também apresenta perspectivas positivas. A estimativa é de uma safra de 128,2 milhões de toneladas, se aproximando do recorde histórico registrado em 2023. Grande parte desse volume virá da segunda safra, que ainda está em desenvolvimento e será colhida a partir de junho.

A próxima atualização do LSPA está prevista para 12 de junho.