Safra de grãos 2025/26 deve alcançar 354,4 milhões de toneladas, aponta Conab

A produção brasileira de grãos na safra 2025/26 está estimada em 354,4 milhões de toneladas, e representa aumento de 0,6%, ou 2,2 milhões de toneladas superior ao volume obtido no ciclo 2024/25. O resultado é reflexo da combinação do aumento de 3% na área semeada, saindo de 81,7 milhões de hectares na última temporada para 84,2 milhões de hectares no atual ciclo.

Os números constam no terceiro levantamento da safra de grãos divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), na última quinta-feira (11). A redução na produtividade média nacional das lavouras, estimada em 4210kg por hectares em 2025/26 frente a 4.310 em 2024/25.

Principal cultivo na 1ª safra, o plantio da soja chega a 90,3% da área destinada para a cultura, sendo que em Mato Grosso do Sul, principal estado produtor do grão, a semeadura está em 99%, conforme indica o Progresso de Safra publicado pela estatal na últimasemana.

A estimativa da Conab é que na safra 2025/26 sejam destinados 48,9 milhões de hectares para o cultivo da soja, resultando em uma produção estimada em 177,1 milhões de toneladas, 3,3% acima do total produzido na safra anterior, um novo recorde se confirmado.

Outra importante cultura para o abastecimento interno e cultivada na primeira safra, o arroz, tem previsão de colheita de 11,2 milhões de toneladas, redução de 12,4% em relação ao ciclo passado diante das atuais condições mercadológicas do cereal. Essa queda é influenciada pela menor área cultivada, estimada em 1,62 milhão de hectares.