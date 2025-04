Safra de milho avança em MS com lavouras em boas condições na maior parte do estado

A maioria das lavouras de milho segunda safra 2024/2025 em Mato Grosso do Sul está em boas condições, conforme dados do Projeto SIGA-MS. As melhores situações estão concentradas nas regiões Nordeste, Oeste e Norte, com destaque para o Nordeste, onde 98% da área cultivada apresenta bom estado.

Na Região Oeste, esse índice é de 97%, e na Região Norte, 92%. Outras áreas com desempenho positivo são o Sudeste (88%), o Sudoeste (85%) e o Centro do estado (77%).

Em contrapartida, os índices são menores na Região Sul e na Região Sul-Fronteira, com 32% e 55% das lavouras classificadas como boas, respectivamente.

O levantamento, realizado pela Aprosoja/MS, também indica que o plantio no estado alcançou 97,4% da área total acompanhada até 11 de abril, com cerca de 2,1 milhões de hectares já cultivados. A região Norte é a mais adiantada, com 99,8% de área plantada, seguida pelo Centro (98,6%) e pelo Sul (97,4%).

A expectativa para esta segunda safra é de leve aumento na área cultivada, 0,1% acima do ciclo anterior, mantendo a média de produtividade em 80,8 sacas por hectare. Com isso, a projeção é de uma produção total de 10,2 milhões de toneladas — crescimento de 20,6% em relação à safra 2023/2024.