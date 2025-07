Sete países retiram restrições à carne de frango do Brasil após caso de gripe aviária

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) atualizou, nesta sexta-feira (5), a lista de países que mantêm ou retiraram restrições à importação de carne de aves do Brasil, após a confirmação de um foco de Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (IAAP) no município de Montenegro, no Rio Grande do Sul.

Segundo o governo federal, sete países deixaram de impor restrições às exportações brasileiras: Argentina, Cuba, Emirados Árabes Unidos, Filipinas, Índia, Mauritânia e Uruguai. Com isso, o total de nações que aceitam a carne de frango brasileira sem restrições chega a 24.

Por outro lado, 11 países ainda mantêm suspensão total das importações, entre eles China, União Europeia, Canadá, Chile e Peru. Outros 18 optaram por restrições apenas ao estado do Rio Grande do Sul, como Arábia Saudita, Reino Unido, Rússia e Coreia do Sul.