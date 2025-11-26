Queda na safra de algodão 2025/2026 acende alerta entre produtores

A nova estimativa da safra de algodão 2025/2026, divulgada pela StoneX e comentada no programa Agro é Massa, aponta uma queda relevante na produção brasileira de pluma. A consultoria projeta agora cerca de 3,7 milhões de toneladas. Isso representa redução de 11% em relação à campanha anterior. Ainda é 1% a menos do que constava no levantamento anterior da própria empresa. O movimento confirma um cenário de revisão sucessiva para baixo na safra de algodão 2025/2026. Além disso, reforça o clima de cautela no planejamento dos produtores.

Além disso, a retração não decorre apenas de produtividade, mas principalmente de uma reavaliação das áreas cultivadas. A Bahia, segundo maior produtor nacional, deve semear aproximadamente 393 mil hectares. Este volume é 5% menor que o registrado na safra 2024/2025. Essa decisão sinaliza um ajuste de rota importante num estado que vinha ampliando o protagonismo na fibra. Agora, revê planos diante de um ambiente de custos elevados e margens mais apertadas.

Análise da Produção de Algodão por Estado

No mapa do algodão, Mato Grosso continua como líder absoluto em área e produção, mantendo grande distância em relação aos demais estados. Logo em seguida aparece a própria Bahia. Além disso, Ceará e Mato Grosso do Sul figuram entre os principais produtores do país. Esse grupo de estados sustenta a base da oferta brasileira de pluma. Portanto, qualquer mudança relevante de área em uma dessas regiões tende a repercutir em toda a cadeia, do fornecimento de insumos à indústria têxtil.