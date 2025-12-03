Contas de água da Sanesul terão reajuste de 14,60% em 2026 e 7,52% em 2027

A Agência Estadual de Regulação (AGEMS) concluiu a 2ª Revisão Tarifária Ordinária dos serviços de água e esgotamento sanitário prestados pela Sanesul em 68 municípios de Mato Grosso do Sul, entre eles Três Lagoas. A decisão foi homologada pela Portaria AGEMS nº 314/2025, publicada nesta quarta-feira (3), e passa a valer a partir de 1º de janeiro de 2026.

A revisão tarifária atualiza a estrutura de preços cobrada aos consumidores e busca garantir o reequilíbrio econômico-financeiro previsto em lei e nos contratos de programa. O processo passou por Consulta Pública e Audiência Pública em novembro.

Aumento

Estudos técnicos e auditorias indicaram a necessidade de reposicionamento da Tarifa Média de Equilíbrio para R$ 6,77, além de um Índice de Reposicionamento Tarifário de 22,13%. A AGEMS, porém, decidiu escalonar o impacto, levando em consideração a capacidade de pagamento dos usuários. Serão aplicados 14,60% em 1º de janeiro de 2026 e 7,52% em 1º de janeiro de 2027.

O segundo percentual está condicionado à conclusão da certificação final da Base de Ativos Regulatória (BAR) e à apuração do número de beneficiários da Tarifa Social.

A diretora Iara Marchioretto afirma que o escalonamento considera a base patrimonial auditada e a ampliação do acesso ao benefício. “A tarifa social deve atingir de imediato mais de 50 mil famílias, de acordo com a nova legislação federal”, afirmou.

Revisão Tarifária

O reajuste tarifário é anual e previsto nos contratos. É calculado pelo IPCA e aplicado todo ano em julho. Em Três Lagoas, o cálculo é feito no mês de março. Já a Revisão Tarifária Ordinária é periódica e ocorre a cada três anos. Nessa etapa, são reavaliados custos operacionais, investimentos e estrutura tarifária do sistema de água e esgoto nos municípios atendidos.