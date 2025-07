1.782 faltaram a consultas de retorno com médicos especialistas

A Secretaria Municipal de Saúde de Aparecida do Taboado registrou 1.782 faltas em consultas de especialidades médicas apenas no primeiro semestre de 2025. O número acende um alerta para a população sobre a importância da responsabilidade com os agendamentos no sistema público de saúde.

As especialidades com maior número de ausências foram Ortopedia (314 faltas), Ginecologia e Obstetrícia (306) e Ultrassonografia (276).

De acordo com a Secretária Adjunta Lidiane Souto, essas ausências comprometem o funcionamento do sistema e atrasam o atendimento de outros pacientes que aguardam por uma vaga. “Quando alguém falta e não desmarca com antecedência, essa consulta não pode ser oferecida a outra pessoa que está aguardando”, explicou Lidiane.

Desmarcar é um ato de empatia e responsabilidade

A Prefeitura lembra que, caso o paciente não possa comparecer, é fundamental desmarcar a consulta com antecedência pelo telefone (67) 99617-0688 ou pelo 0800 167 2000 ramal 1079. Esse simples gesto contribui para otimizar a fila de espera e garantir mais agilidade no atendimento a quem precisa.

Faltas por Especialidade Médica — Janeiro a Junho de 2025

Ortopedia: 314

Ginecologia/Obstetrícia: 306

Ultrassonografia: 276

Oftalmologia: 231

Pediatria: 120

Psiquiatria: 111

Cardiologia: 98

Neurologia: 95

Dermatologia: 69

Gastroenterologia: 59

Urologia: 52

Pneumologia: 42

Neuropediatria: 9. (Com informações da Diretoria de Comunicação da Prefeitura de Aparecida do Taboado)

Assista a reportagem do RCN Notícias: