2.400 obras literárias são entregues nas escolas municipais

A Prefeitura de Aparecida do Taboado iniciou na terça-feira (05/08), a entrega de 200 kits de coletâneas literárias destinadas às escolas da rede municipal de Ensino Fundamental.

Cada kit entregue é composto por duas maletas, totalizando 400 maletas distribuídas e um acervo de 2.400 obras literárias. A entrega simbólica foi realizada nas escolas Professora Jesus José de Souza e Coronel João Alves Lara, mas todas as instituições municipais de Ensino Fundamental serão contempladas com os materiais.

Entrega na Escola Municipal Coronel João Alves Lara (Foto: DICOM)

As obras que compõem os kits são paradidáticas, com histórias curtas, linguagem acessível e conteúdo envolvente, pensadas para apoiar os docentes na elaboração de sequências didáticas mais criativas e interativas.

Um diferencial importante é a presença de QR Codes nos livros, que dão acesso a conteúdos complementares em português e inglês, incentivando o contato precoce dos alunos com outros idiomas e ampliando as possibilidades de uso em sala de aula.

A secretária municipal de Educação, Luciana Cavalcante, destacou que a iniciativa contribui para tornar as aulas mais dinâmicas e atrativas, estimulando o gosto pela leitura e o envolvimento com o conteúdo escolar.

A cerimônia de entrega contou com a presença do prefeito José Natan de Paula Dias, do vice-prefeito Tenente Ávila, da primeira-dama Verônica de Paula, da secretária-adjunta de Educação Maria Dalva, além de gestores escolares e profissionais do setor.

