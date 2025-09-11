2025 registra aumento de doações em campanha via Imposto de Renda para fundos sociais

A Campanha Leão Amigo, destinada a entidades que desenvolvem projetos para a criança, adolescente e idoso, teve um crescimento significativo em 2025 em Aparecida do Taboado, reforçando as políticas de proteção social por meio da destinação de parte do Imposto de Renda aos fundos municipais.

O Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA) arrecadou R$ 78.421,23 neste ano — valor superior aos R$ 69.742,52 recebidos em 2024. O avanço foi ainda mais expressivo no Fundo Municipal do Idoso (FMI), que saltou de R$ 19.717,56 no ano passado para R$ 56.518,15 em 2025.

Para a Secretaria Municipal de Assistência Social, os números refletem o engajamento da população e das empresas locais. “Esse crescimento nas doações mostra a força da união da nossa comunidade. Cada contribuição representa um investimento direto na qualidade de vida de nossas crianças, adolescentes e idosos. É um gesto de cidadania que transforma vidas”, destacou a secretária Michaeli Mignoli.

A campanha permite que pessoas físicas e jurídicas destinem até 6% do valor devido do Imposto de Renda aos fundos sociais do município, sem custo adicional. Os recursos são aplicados em projetos que promovem a garantia de direitos, proteção e melhores condições de vida para os públicos atendidos.