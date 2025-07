4.ª Fire Run agita Aparecida do Taboado neste domingo

A cidade de Aparecida do Taboado será palco, neste domingo (06/07), da 4.ª edição da Corrida do Fogo – a tradicional Fire Run, promovida pelo Corpo de Bombeiros Militar. O evento esportivo deve reunir cerca de 400 atletas, entre moradores da cidade e corredores de toda a região.

Com um percurso de 5 quilômetros, a largada e a chegada acontecerão em frente à sede do quartel do Corpo de Bombeiros, a partir das 7h (horário de MS). A entrega dos kits aos participantes terá início às 6h, também no local.

O trajeto da corrida passará por importantes vias da cidade: os atletas seguirão pela Avenida João Pedro Pedrossian, em direção à saída para Santa Fé do Sul, com retorno pela Avenida Presidente Vargas, até o Terminal Rodoviário, finalizando novamente na João Pedro Pedrossian, no ponto de partida.

Segundo o comandante da unidade, capitão Raimundo, e o subtenente Bronze, que coordenam a organização do evento, tudo já está preparado para a realização da prova. A Fire Run conta com o apoio de diversos parceiros locais, como o Supermercado Gianini, Rádio Cultura FM, Prefeitura Municipal de Aparecida do Taboado e a Fundesporte/MS.

A Fire Run integra as comemorações do mês em homenagem ao Dia Nacional do Bombeiro (celebrado em 2 de julho) e tem como objetivo incentivar a prática esportiva, a integração da comunidade e a valorização do trabalho dos bombeiros.

