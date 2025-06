4ª Fire Run: Bombeiros abrem inscrições para corrida de rua em Aparecida do Taboado

Estão abertas as inscrições para a 4ª Fire Run, tradicional corrida de rua promovida pelo Corpo de Bombeiros Militar de Aparecida do Taboado, com apoio da Prefeitura, da Rádio Cultura FM e de empresas locais.

Conhecida também como Corrida do Fogo, o evento é realizado anualmente na semana em que se comemora o Dia do Bombeiro, celebrado em 2 de julho. A edição deste ano está marcada para o dia 6 de julho (domingo), com concentração a partir das 7h (horário de Brasília), na sede do Corpo de Bombeiros, localizada na Avenida João Pedro Pedrossian, nº 2865.

Em entrevista concedida ao programa RCN Notícias, da Rádio Cultura FM, na terça-feira (17/06), o comandante local, capitão Raimundo, e o subtenente Bronze – ambos organizadores da corrida – destacaram que 330 das 400 vagas disponíveis já foram preenchidas.

A largada está prevista para as 8h (horário de Brasília) e contará com dois percursos:

Corrida Adulto (5 km)

Corrida Kids, com inscrições abertas a partir das 8h no local.

Todos os inscritos receberão um kit completo, que inclui camiseta, número de peito, medalha de participação e hidratação. A retirada dos kits será feita no local do evento, a partir das 7h do dia da prova.

Assista a reportagem do RCN Notícias: