4º Rodeio da Independência está confirmado para setembro em Aparecida do Taboado

O tradicional Rodeio da Independência chega à sua quarta edição e já tem data marcada em Aparecida do Taboado. O evento acontecerá entre os dias 4 e 6 de setembro, no recinto de rodeios localizado na Avenida Presidente Vargas, saída para Santa Fé do Sul (SP).

A confirmação foi feita pelo empresário Gilmar, proprietário da La Casa de Bebidas, durante entrevista ao programa RCN Notícias, da Rádio Cultura FM, nesta terça-feira (05/08).

Com uma programação voltada ao público amante do estilo sertanejo e das tradições de rodeio, o evento promete reunir um grande público. As atrações incluem montarias em touros, bailes e uma animada boate todas as noites.

Os ingressos já têm valores definidos:

Dia 4 (quarta-feira) – R$ 25

– R$ 25 Dia 5 (quinta-feira) – R$ 30

– R$ 30 Dia 6 (sexta-feira) – R$ 35

Já o camarote open bar, válido para as três noites de festa, será vendido por R$ 200.

A organização promete uma estrutura completa, com segurança reforçada, praça de alimentação e ambiente familiar, reunindo moradores da cidade e visitantes da região para celebrar o feriado da Independência com muita animação.

Assista a reportagem do RCN Notícias: