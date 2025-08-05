Veículos de Comunicação
Início Aparecida do Taboado

Aparecida do Taboado

4º Rodeio da Independência está confirmado para setembro em Aparecida do Taboado

Montarias em touros, bailes e boate estão entre as principais atrações do evento, que será realizado de 4 a 6 de setembro.

Mauro Silva

Rodeio da Independência em 2024 foi um sucesso (Foto: Arquivo/Cultura FM)
Rodeio da Independência em 2024 foi um sucesso (Foto: Arquivo/Cultura FM)

O tradicional Rodeio da Independência chega à sua quarta edição e já tem data marcada em Aparecida do Taboado. O evento acontecerá entre os dias 4 e 6 de setembro, no recinto de rodeios localizado na Avenida Presidente Vargas, saída para Santa Fé do Sul (SP).

A confirmação foi feita pelo empresário Gilmar, proprietário da La Casa de Bebidas, durante entrevista ao programa RCN Notícias, da Rádio Cultura FM, nesta terça-feira (05/08).

Com uma programação voltada ao público amante do estilo sertanejo e das tradições de rodeio, o evento promete reunir um grande público. As atrações incluem montarias em touros, bailes e uma animada boate todas as noites.

Os ingressos já têm valores definidos:

  • Dia 4 (quarta-feira) – R$ 25
  • Dia 5 (quinta-feira) – R$ 30
  • Dia 6 (sexta-feira) – R$ 35

Já o camarote open bar, válido para as três noites de festa, será vendido por R$ 200.

A organização promete uma estrutura completa, com segurança reforçada, praça de alimentação e ambiente familiar, reunindo moradores da cidade e visitantes da região para celebrar o feriado da Independência com muita animação.

Assista a reportagem do RCN Notícias:

