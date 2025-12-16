Veículos de Comunicação
Aparecida do Taboado

Aparecida do Taboado

AABB/Aparecida do Taboado fecha ano vitorioso com as categorias de base

Equipes chegaram a oito finais e conquistaram sete títulos em 2025.

Mauro Silva

Trabalho com as categorias de base é destacado em Aparecida do Taboado (Foto: redes sociais)
Trabalho com as categorias de base é destacado em Aparecida do Taboado (Foto: redes sociais)

O professor Alvimar Queiroz avaliou de forma positiva o desempenho das equipes da AABB/Aparecida do Taboado nas competições de base disputadas ao longo deste ano.

Segundo ele, os times chegaram a oito finais, conquistando o título em sete delas. O único vice-campeonato veio após uma decisão definida na disputa por pênaltis.

Os destaques são os títulos da Copa Poly Sports e da Copinha de Santa Rita do Oeste.

As equipes aparecidenses também fizeram artilheiros nas competições, como Tauan, do Sub09, e goleiros menos vazados.

