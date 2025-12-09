Finalizado na noite da sexta-feira (05/12), o Campeonato Interno da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB). O professor Alvimar Queiroz, organizador da competição, anunciou os campeões das categorias Veteranos e Livre.
Aparecida do Taboado
AABB definiu os campeões de competição interna
Campeonato é tradicional no clube em Aparecida do Taboado.
ImpressosMais Edições
Mais notíciasMais artigos
Aparecida do Taboado
Centro Comunitário do Córrego do Ouro receberá a saída da Folia de Reis
Celebração terá missa, terço, almoço comunitário e baile-forró; bandeira e Embaixadores dos Reis Magos percorrerão comunidades até 3 de janeiro.
ENTREVISTA
Riedel afirma que economia de MS seguirá em expansão com obras e capital privado
Governador destaca estabilidade fiscal, avanço de grandes projetos e parceria com investidores como bases para sustentar o crescimento nos próximos anos
Aparecida do Taboado
Novos bombeiros passam a atuar em Aparecida do Taboado
Efetivo está reforçado com a chegada dos 11 soldados ao Corpo de Bombeiros do município.
Aparecida do Taboado
Câmara Municipal homenageia dona Adélia Samara pelos 90 anos de vida
Ex-primeira-dama e referência na educação de Aparecida do Taboado é homenageada por iniciativa do presidente Ber Galter e pelos vereadores.
CULTURA E FOMENTO
MS lança editais para intercâmbio cultural e compra de artesanato
Fundação de Cultura de MS lança editais da PNAB para bolsas de intercâmbio cultural e compra de artesanato, somando quase R$ 1,5 milhão.
Aparecida do Taboado
Droga apreendida durante o ano é incinerada pela Polícia Civil em Aparecida do Taboado
Maconha, cocaína e crack foram destruídos na manhã desta sexta-feira (05/12) em uma das caldeiras de um frigorífico no município.