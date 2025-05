Ação educativa do Maio Amarelo alerta sobre riscos do álcool na direção

Na manhã desta quarta-feira (22/05), a Câmara Municipal de Aparecida do Taboado foi palco de uma ação educativa promovida pelo Departamento Municipal de Trânsito (Demutran), como parte da campanha nacional Maio Amarelo, que neste ano reforça a importância de atitudes responsáveis no trânsito.

Com o tema “Os Efeitos do Álcool na Visão e Coordenação Motora do Motorista”, a atividade reuniu motoristas do transporte escolar, monitores e trabalhadores do setor em uma palestra ministrada pelo tenente Luiz Carlos Pereira Vieira, comandante da Polícia Militar.

A proposta central foi conscientizar os participantes sobre os perigos de dirigir sob efeito de álcool, destacando a prevenção de acidentes e a valorização da vida — pilares da campanha que tem ganhado força em todo o país.

Estiveram presentes no evento o vice-prefeito Tenente Ávila, a secretária municipal de Educação, Ana Rita, o diretor interino do Demutran, Jucelmo Souto, além da equipe de coordenação do Maio Amarelo e os responsáveis pelo transporte municipal.

A abertura do evento foi marcada por uma apresentação musical da cantora Simone Silva.

Durante a palestra, o tenente Vieira fez um alerta direto e fundamentado, utilizando dados e exemplos práticos para explicar como o álcool compromete funções essenciais ao volante, como a visão e a coordenação motora.

“Mais do que cumprir leis, é uma questão de preservar vidas. A direção exige 100% de atenção e reflexos — qualquer alteração pode ser fatal”, ressaltou.

Coordenadora das ações do Maio Amarelo no município, Cléia Alves destacou a relevância da iniciativa para os profissionais envolvidos no transporte público local.

“A ação reforça o compromisso do Demutran com a segurança viária e incentiva posturas mais conscientes por parte daqueles que transportam diariamente alunos, servidores e trabalhadores”, pontuou.

O encerramento da atividade contou com uma dinâmica interativa conduzida pelos instrutores do Detran/MS, Jorge Fábio e Ana Paula, na qual os participantes usaram óculos que simulam o estado de embriaguez.

A experiência prática permitiu que os motoristas percebessem, na pele, os riscos de conduzir um veículo sob influência de álcool — reforçando a mensagem de que a prevenção é sempre o melhor caminho.

Infrações de trânsito na cidade

Em entrevista ao RCN Notícias, da Rádio Cultura FM ao final da palestra educativa, o tenente Vieira revelou dados preocupantes quanto ao crescente número de notificações por infrações no trânsito em Aparecida do Taboado.

Em 2023 a Polícia Militar emitiu 500 notificações, número que disparou em 2024, quando houve quase 1.600, e neste ano, conforme o comandante, os índices devem seguir o viés de alta.

O município possui uma frota aproximada de 20 mil veículos, sendo 8 mil motos.

Assista a reportagem do RCN Notícias: