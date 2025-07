Ação policial conjunta resulta na prisão de homem por violência contra mulher

Na segunda-feira (14/07), uma ação integrada entre as Polícias Civis de Mato Grosso do Sul e do Pará resultou na prisão em flagrante de um homem investigado por violência doméstica, perseguição e divulgação de imagens íntimas da ex-companheira. A prisão foi realizada em Aparecida do Taboado pelo Setor de Investigações Gerais (SIG), com base em uma investigação iniciada pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) de Capanema (PA).

A vítima procurou a delegacia no Pará após sofrer ameaças de morte, perseguição e ter fotos íntimas expostas nas redes sociais. De acordo com as investigações, o suspeito, inconformado com o fim do relacionamento, teria se apropriado do celular da ex-companheira e usado contas vinculadas ao aparelho para divulgar as imagens, tentando extorquir dinheiro.

Com as informações repassadas pela DEAM de Capanema, a Polícia Civil do Pará acionou os investigadores do Mato Grosso do Sul, que localizaram e prenderam o autor. A atuação conjunta entre os estados permitiu uma resposta rápida e eficiente, resultando na responsabilização do acusado.

A Polícia Civil destaca a importância da cooperação entre forças de segurança para o combate aos crimes de violência contra a mulher, especialmente os praticados por meios digitais. Denúncias anônimas podem ser feitas pelos canais oficiais, com garantia de sigilo.