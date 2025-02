Aciat e Sindivarejo lançam a Promoção Show de Prêmios 2025 na Câmara Municipal

A Associação Comercial e Industrial de Aparecida do Taboado (Aciat) e o Sindicato do Comércio Varejista (Sindivarejo) realizaram nesta segunda-feira (17/02) o lançamento oficial da Promoção Show de Prêmios 2025, em um evento realizado no plenário da Câmara Municipal.

A solenidade contou com a presença de representantes das duas entidades e autoridades locais, incluindo o presidente da Câmara Municipal, Ber Galter (PSDB), e vereadores.

Também estiveram presentes os secretários municipais Dartagnan Ramos Queiroz (Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação) e Fátimo Barbosa Dias (Governo), que representaram o prefeito José Natan (PP).

Durante a cerimônia, o presidente da Aciat, Fábio Garcia de Queiroz, e o presidente do Sindivarejo, Juliano Alves Gianini, apresentaram o calendário de eventos promocionais que movimentarão o comércio de Aparecida do Taboado ao longo de 2025.

As campanhas trarão sorteios de prêmios aos consumidores que realizarem compras nos estabelecimentos participantes.

Calendário de Eventos Promocionais

A Promoção Show de Prêmios 2025 será dividida em duas fases: “4 Amores” e “Final de Ano Premiado”. Os sorteios contemplarão prêmios de grande valor, incluindo motos, smartphones, notebooks e vales-compras. Confira as datas e os prêmios de cada ação promocional:

Dia das Mães (12/05) : 2 vales-compras de R$ 500,00 cada e 1 moto Biz 125 Flex (0 km)

: 2 vales-compras de R$ 500,00 cada e 1 moto Biz 125 Flex (0 km) Dia dos Namorados (12/06) : 2 vales-compras de R$ 500,00 cada e 2 smartphones

: 2 vales-compras de R$ 500,00 cada e 2 smartphones Dia dos Pais (11/08) : 2 vales-compras de R$ 500,00 cada e 1 moto Start 160 (0 km)

: 2 vales-compras de R$ 500,00 cada e 1 moto Start 160 (0 km) Dia das Crianças (13/10) : 2 vales-compras de R$ 500,00 cada e 1 notebook

: 2 vales-compras de R$ 500,00 cada e 1 notebook Final de Ano Premiado (31/12): 2 motos: 1 moto Biz 125 Flex e 1 moto Start 160 (ambas 0 km)

Como Participar

Para concorrer aos prêmios, os consumidores deverão realizar compras nos estabelecimentos participantes e preencher os cupons promocionais.

Após a compra, basta registrar o cupom por meio digital, seja pelo site oficial da promoção ou pelo aplicativo, conforme as instruções contidas no verso do cupom.

Os sorteios acontecerão de forma digital, garantindo a transparência e a segurança na apuração dos vencedores. A ação tem como objetivo estimular as compras no comércio local, além de oferecer aos clientes a chance de ganhar prêmios incríveis ao longo do ano.