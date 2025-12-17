Veículos de Comunicação
Ações na saúde em 2025 são destacadas por secretária

Daiane Pupin destacou o pacote de ações que ocorreram durante o ano em Aparecida do Taboado.

Mauro Silva

Daiane Pupin, secretária de Saúde de Aparecida do Taboado (Foto: Reprodução)
Daiane Pupin, secretária de Saúde de Aparecida do Taboado (Foto: Reprodução)

A secretária Municipal de Saúde, Daiane Pupin, concedeu entrevista nesta quarta-feira (17/12) para apresentar o balanço das principais ações realizadas pela Prefeitura de Aparecida do Taboado na área da saúde pública.

Algumas das ações constam do plano de governo da gestão do prefeito, José Natan, e do vice-prefeito, Tenente Ávila, sendo elas: contratação de médico clínico geral para a UBS Manoel Rodrigues da Silva (Postão); aumento de castração de fêmeas, de 20 para 30 fêmeas ao mês; contratação de casa de apoio/pousada no município de Três Lagoas.

Outras ações realizadas pela Secretaria de Saúde em 2025:

– Contratação de uma médica especialista pneumologista para a UBS Manoel Rodrigues da Silva;

– Ampliação do valor repassado para FESAT Contrato 001/2025 de R$720.000,00 para R$850.700,00, acréscimo de R$130.700,00;

– Ampliação de exames de especialidades como espirometria, eletroencefalograma e estudo urodinâmico;

– Ampliação do número de consultas de neuropediatria de 15 para 40 consultas/mês, sendo atendimento no município, não havendo mais a necessidade de viajar;

– Contratação de duas psicólogas e uma médica veterinária para a pasta;

– Organização de todos os alvarás sanitários das ESF;

– Aumento de castração de fêmeas, de 20 para 30 fêmeas ao mês;

– Contratação de casa de apoio/pousada no município de Três Lagoas;

– Ampliado fornecimento na pousada de Barretos – SP para a inclusão de pensão completa (incluído almoço e jantar);

– Aumento do fornecimento de prótese dentária no CEO de 40 para 60 ao mês (sendo 40 totais e 20 parciais);

– Adequação do Laboratório Municipal para oferta de exame de curva glicêmica as gestantes;

– Aquisição de um UBV/LECO via Fumacê;

– Realizada Campanha de Doação de Sangue em parceria com o Hemosul;

– Realizada Campanha de Vacinação de Dengue e Influenza com horários noturnos e aos finais de semana;

– Implantação do Projeto de lei Programa Cárie Zero e entrega dos kits;

– Implantação do Programa Ovitrampas (dengue);

– Aquisição de 01 Micro-ônibus;

– Reforma ESF Jardim do Lago;

– Implantação de sala de espera própria para as crianças que utilizam o neuropediatra;

– Implantação do serviço de teleconsultas na UBS Manoel Rodrigues da Silva com oferta de mais especialidades como endocrinologia, reumatologia, hematologia e outras (Total 7 especialidades).

