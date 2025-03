Adolescente acusado por série de furtos é apreendido em flagrante

PREVISÃO

Ao todo, 41 municípios de MS estão sob alerta de tempestades

Esta terça-feira (25) começa com Mato Grosso do Sul sob dois alertas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Ao todo, oito municípios do estado estão sob alerta de perigo potencial de chuvas intensas, com acúmulo de 30 milímetros de chuva e ventos que podem atingir 60 quilômetros por hora. O outro alerta, que abrange 41 […]