Alta taxa de faltas a consultas nos primeiros meses do ano preocupa Secretaria de Saúde

A Prefeitura de Aparecida do Taboado, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, reforça seu compromisso em oferecer diariamente vagas para exames, consultas médicas em diversas especialidades e atendimentos odontológicos.

Além dos serviços prestados nas seis unidades das Estratégias de Saúde da Família (ESF), médicos especialistas atendem na Unidade Básica de Saúde ‘Manoel Rodrigues da Silva’ – Postão e em clínicas especializadas, como oftalmologia e dermatologia.

No entanto, um grande desafio tem comprometido a eficiência do atendimento: a alta taxa de faltas às consultas e exames agendados. Muitos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) não comparecem no dia marcado, prejudicando aqueles que aguardam por atendimento.

Nos primeiros meses de 2025, mais de 700 pacientes faltaram às consultas com especialistas, enquanto mais de 1.100 deixaram de comparecer às consultas odontológicas. A secretária adjunta de Saúde, Lidiane Souto, alerta sobre o impacto desse problema: “Cada ausência significa uma oportunidade desperdiçada para outro paciente que está na fila de espera. Além disso, médicos e dentistas deixam de atender pessoas que realmente necessitam”.

Em 2024, o problema foi ainda maior: mais de 2.800 consultas médicas foram desperdiçadas devido à ausência dos pacientes. Esse cenário não apenas prejudica quem precisa de atendimento, mas também pode comprometer a permanência dos profissionais credenciados, que recebem por consulta realizada. Se as faltas continuarem elevadas, o serviço pode se tornar financeiramente inviável, desmotivando os profissionais a continuarem atendendo no município.

A secretária de Saúde, Daiane Pupin, faz um apelo à população: “Se você agendou uma consulta médica ou odontológica, faça o possível para comparecer. Ao faltar, você não apenas prejudica outra pessoa que aguarda atendimento, mas também pode comprometer a continuidade do serviço”.

Saúde Bucal – De acordo com o diretor da Área Odontológica da Secretaria de Saúde, odontólogo Fernando Xavier Ajala Recalde, entre janeiro e 25 de março de 2025, mais de 40% dos pacientes agendados para atendimento odontológico não compareceram. Nos atendimentos realizados pelo Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) e pelas ESFs, foram marcadas 2.926 consultas nesse período, porém 1.183 pacientes faltaram, reduzindo a capacidade de atendimento e impactando diretamente a população que aguarda por uma vaga.

Como evitar desperdício de consultas e exames – Se não puder comparecer no dia agendado, avise com antecedência para que outra pessoa possa ser atendida no seu lugar: Consultas médicas e exames: Entre em contato com a Secretaria de Saúde pelo telefone (67) 99617-0688.

Atendimentos Odontológicos: É fundamental que os pacientes se conscientizem sobre a importância de comparecer aos agendamentos. As faltas sem aviso prévio resultam na perda de vagas que poderiam ser utilizadas por outras pessoas que necessitam do atendimento. Pedimos a colaboração de todos para garantir um serviço mais eficiente e acessível a todos.



Em 2025, nos primeiros meses já faltaram 706 pacientes que marcaram as consultas e não compareceram:

Ultrassonografia: 141 faltas

Ortopedia: 139 faltas

Ginecologia e Obstetra: 127 faltas

Oftalmologia: 85 faltas

Neurologia: 44 faltas

Pediatria: 41 faltas

Cardiologia: 30 faltas

Psiquiatria: 31 faltas

Urologia: 23 faltas

Gastroenterologia: 19 faltas

Pneumologia: 18 faltas

Dermatologia: 8 faltas

Totalizando 706 faltosos



Em 2024, os faltosos somam 2.888, nas seguintes especialidades médicas:

Ginecologia e Obstetra: 654 faltas

Ortopedia: 559 faltas

Ultrassonografia:462 faltas

Oftalmologia: 263 faltas

Pediatria: 229 faltas

Neurologia: 167 faltas

Dermatologia: 151 faltas

Cardiologia: 141 faltas

Gastroenterologia: 139 faltas

Urologia: 110 faltas

Psiquiatria: 13 faltas

Totalizando 2.888 faltosos



Já na saúde bucal 1.183 pessoas marcaram atendimentos e não compareceram:

ESF Jardim das Flores – 353 faltas

ESF Rural – 202 faltas

ESF Vila Pereira – 156 faltas

ESF Jardim do Lago – 155 faltas

ESF Vila Barbosa – 109 faltas

ESF Central – 85 faltas

CEO – 69 faltas

ESF São Jerônimo – 54 faltas

Totalizando 1.183 faltosos

Fonte: Diretoria de Comunicação/Prefeitura de Aparecida do Taboado